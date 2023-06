Infrastrutture, la necessità di programmare senza continui salti

Con la metodologia acquisita dall’operare dei Ministeri chiave del Governo Draghi, in meno di due anni, ci siamo ripassati, sia le nostre pregresse, sane, efficienti ed efficaci acquisizioni professionali applicate all’arte del governare, sia l’apprendimento della convenienza ad operare in una prospettiva più ampia. Nel senso di recuperare assetti economici e sociali, più stagliati di prima in epoca dopo PIL, da mettere insieme e coniugare, in una visione diventata perciò molto complessa, assieme al core delle parti Infrastrutturali. Mi riferisco a quel nucleo originario e caratteristico degli interventi storici delle Opere pubbliche dei Grandi piani internazionali, a partire dal Piano Marshall nel dopoguerra.

In un articolo apparso sull’AVVENIRE di ieri, 22 giugno, 2023, di Paolo Costa ed Enrico Giovannini, dal titolo, Analisi. Infrastrutture perché è necessario programmare senza continui salti (qui)

gli Autori, Paolo Costa, ex ministro dei lavori pubblici (1996-98), e Enrico Giovannini, ex ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (2021-22),

concordano nel lamentare che in Italia manca da molto tempo una pianificazione del sistema infrastrutturale basata su una visione sistemica, di lungo periodo, tecnicamente fondata e democraticamente validata. Eppure, la legislazione passata e quella vigente, sia di origine nazionale che europea, impone l’obbligo di predisporre un numero molto elevato di Piani settoriali. Poi, ed è anche storia recente, di fronte ai disastri che la realtà ci mette davanti agli occhi, tutti si ricordano dell’indisponibilità di tali Piani, sia che si tratti di quelli anti-pandemici sia che riguardino le opere di messa in sicurezza dei territori o le infrastrutture idriche”.

Analogamente, gli ex Ministri Costa e Giovannini, osservano che il nostro Paese non brilla per l’attività di stimolo e verifica della predisposizione degli strumenti di pianificazione da parte delle istituzioni di “indirizzo politico”, come il Parlamento, o “di controllo”, come la Corte dei Conti. Inoltre, l’Italia, continuano ad osservare, che non dispone di istituzioni e procedure che verifichino l’attuazione dei piani o stimolino le autorità competenti ad adeguarli in funzione dell’evolversi del contesto, interno e internazionale, ad intervalli regolari predefiniti. Assistiamo, invece, a continue modifiche delle priorità ad ogni cambio di Governo, spesso neanche giustificate in modo adeguato sulla base di analisi basate sull’evidenza, con il rischio di apparire frutto dei “capricci del principe” di turno” .

“Vista la presunta incapacità dello Stato di programmare adeguatamente il futuro. secondo alcuni questo non rappresenterebbe un vero problema, Il “mercato”, avrebbe il compito di decidere dove andare, in quale direzione – anche tecnologica – investire. In questa visione, dunque, l’unica cosa da fare per il settore pubblico sarebbe quella di chiedere ai privati ciò di cui hanno bisogno, salvo poi intervenire in loro soccorso quando si verificano catastrofi o fallimenti del mercato, più o meno gravi”.

Credo che in tanti non si condivida questa posizione e purtroppo, come gli ex ministri Costa e Giovannini, sottolineano, la realtà ci ricorda ogni giorno l’insostenibilità di una tale situazione di disattenzione alla programmazione a medio-lungo termine da parte della politica. I danni della mancata pianificazione e della corretta esecuzione dei piani sono sotto gli occhi di tutti. A livello della mia lunga esperienza di governo della trasformazione dell’Università vita universitaria, ho potuto appurare i marosi da cavalcare, e non da solo, nella struttura universitaria di cui, ho dato conto qualche giorno fa proprio su il denaro.it di ciò che, esemplificativamente, avveniva nel 2010, all’inizio del periodo di guida rettorale di un’università meridionale in Università, tagli per l’efficicienza? del 16 Giugno 2023

Gli ex ministri Costa e Giovannini, affrontano la rilevantissima questione della “girandola delle priorità” invocata ad ogni stagione politica rende impossibile comprendere anche chi porta la responsabilità di talune situazioni. Una girandola per la quale, per stare solo ai casi più recenti, si passa in pochi giorni dall’assoluta urgenza di un piano contro la siccità a quella di un piano contro le alluvioni, passando per quella, già dimenticata, della carenza di alloggi per gli studenti universitari fuori sede. Con il corollario, drammatico e macroscopico, che non riusciamo ad occuparci con la necessaria continuità dell’assetto economico e sociale del Paese che soffre di una drammatica, cronica, bassa produttività, la più bassa in Europa salvo quella greca, e di disuguaglianze di reddito, genere, generazionali e territoriali gravissime”.

Credo che l’articolo dei due ex- ministri, Paolo Costa ed Enrico Giovannini, di ieri, su Avvenire, richieda una vera e propria “mobilitazione” essendo segnalata una importante debolezza del nuovo Codice degli appalti.

L’ultima parte dell’articolo, quindi, si può dividere in cinque brevi considerazioni finale da condividere e diffondere, impostando un OROLOGIO.