Infrastrutture, la sfida della ferrovia interoceanica al Canale di Panama

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, torna a parlare del progetto ferroviario che dovrebbe mettere in collegamento i due oceani attraversando il Paese. Una tratta, ha scritto Petro su X, che potrebbe andare a regime in un momento, come l’attuale, in cui la siccità impone restrizioni al traffico sul Canale di Panama. “Invito i consigli territoriali e le comunità indigene del Chocó biogeografico (la regione umida settentrionale) ad esaminare, in sede di consultazione preliminare, il progetto i cui profitti andrebbero esclusivamente al litorale pacifico colombiano”, scrive il presidente. Petro inizia sin dalla campagna elettorale del 2022 a parlare del progetto della ferrovia da Buenaventura, sull’Oceano Pacifico, a Barranquilla, sull’Atlantico. L’idea, oggi ancora in fase di progettazione tecnica, è quella di realizzare un’arteria ferroviaria partendo da segmenti esistenti e costruendone di nuovi.