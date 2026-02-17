Infrastrutture per le aree industriali del Sud, 300 mln dal Governo. Sbarra: investimenti strategici per la crescita

È stato pubblicato questa mattina, dalla Struttura di missione ZES, l’avviso pubblico per il finanziamento di interventi infrastrutturali nelle aree industriali delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 300 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (FSC), ed è destinata a sostenere investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture materiali e dei servizi pubblici nelle aree industriali, produttive e artigianali del Mezzogiorno.

Possono accedere al finanziamento i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che dispongano di aree PIP (Piani per Insediamenti Produttivi), nonché i Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

“La misura è coerente con la visione strategica del Governo Meloni, che punta a consolidare lo sviluppo economico del Mezzogiorno, a rafforzarne la competitività territoriale e ad attrarre nuovi investimenti”, ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra.

“Di particolare rilievo – ha aggiunto Sbarra – è la scelta di erogare il finanziamento nella forma del contributo a fondo perduto: uno strumento che assicura certezza delle risorse e rapidità di attuazione, consentendo agli enti beneficiari di programmare e realizzare gli interventi con maggiore efficacia.”

“L’indirizzo politico di questo Governo – ha concluso il Sottosegretario – è trasformare le risorse pubbliche in investimenti strategici capaci di generare crescita strutturale, occupazione e sviluppo duraturo per le comunità e per le future generazioni.”

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica disponibile all’indirizzo www.avvisibandi.strutturazes.gov.it, a partire dalle ore 12:00 del 25 febbraio 2026 e fino alle ore 23:59 del 15 maggio 2026.