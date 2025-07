Infrastrutture, riduzione rischio sismico: 70 milioni di euro per le Isole minori

Un finanziamento di oltre 70 milioni di euro per 39 interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nelle infrastrutture pubbliche nelle isole minori. “Abbiamo indetto altro bando per 30 milioni di euro per mettere in sicurezza le infrastrutture portuali delle stesse isole”. Così il ministro Nello Musumeci al question time. “Sul piano dello sviluppo socio economico, voglio ricordare che con l’on. Raffele Fitto si è concordata la partecipazione agli Stati generali di ottobre – dice – Fitto detiene la delega per le isole, è in previsione un piano europeo per l’attuazione di iniziative necessarie per coperture finanziarie affinché chi rimane oggi possa restarci anche in futuro”.