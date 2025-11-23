Infrastrutture, sicurezza delle strade: fondo Mit da 12 milioni per i piccoli Comuni

È online l’avviso pubblico, per l’anno 2025, con le modalità di accesso al «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni». Ne dà notizia il ministero delle Infrastrutture. Il fondo è rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro.



La dotazione per l’anno 2025 ammonta a 12 milioni di euro.

I Comuni potranno presentare istanza attraverso la piattaforma dedicata al seguente link: https://istanzedigitali.mit. gov.it fino alle ore 12 di lunedì 15 dicembre 2025.

Il fondo – introdotto dal ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell’utilizzo delle risorse – ha permesso, negli anni 2023 e 2024, di finanziare interventi in 326 comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro. Il bando è consultabile sul sito del Mit.