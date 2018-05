Ingegneri, 129 encomi ai volontari post-terremoto

Conferiti gli encomi ai 129 ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli impegnati come volontari nelle verifiche sugli edifici nelle fasi post terremoto in Italia Centrale (estate 2016) e ad Ischia (agosto 2017), consentendo in circa il 50 per cento dei casi ai cittadini delle zone colpite di rientrare nelle proprie abitazioni dopo i controlli. La consegna è avvenuta al Politecnico di Napoli in occasione del convegno sul tema “Rischio sismico e ingegneria: gestire l’emergenza, conoscere la storia, guardare al futuro”. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli, presieduto dal Professor Edoardo Cosenza, di concerto con Ipe-Ingegneri per la prevenzione e le emergenze – organizzazione presieduta dall’Ingegner Patrizia Angeli e che vede impegnato come segretario Eduardo Pace, già Vice Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Napoli.

L’Ipe, nasce nel 2013: coordina e organizza le squadre di ingegneri strutturisti che si recano volontari nelle zone colpite da calamità naturali per le verifiche di agibilità. Nel Centro Italia l’impegno degli ingegneri partenopei si è tradotto in 11.290 ore lavorate, per 1.490 giornate. A Ischia le ore sono state 224, ripartite in 28 giornate. Ribadito anche in questa occasione l’appello a migliorare preventivamente la sicurezza sismica degli edifici, avvalendosi del recente incentivo fiscale detto Sismabonus.

Al convegno sono intervenuti il presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri (Cni) Armando Zambrano, il rettore dell’ateneo federiciano, Gaetano Manfredi, il segretario dell’Ordine degli ingegneri, Andrea Prota. Il professor Mauro Dolce, direttore Generale del Dipartimento della Protezione Civile ha affrontato il tema “Rischio sismico, sicurezza strutturale, agibilità post sisma”. Iunio Iervolino, ordinario di Tecnica delle Costruzioni all’Università Federico II di Napoli, ha svolto relazione dal titolo “Da l’Aquila a Casamicciola: quand’è che un terremoto si può definire forte dal punto di vista strutturale?”.

Nel corso della manifestazione il consigliere dell’Ordine degli Ingegneri Gennaro Annunziata ha presentato ufficialmente il nuovo portale web InGenio Napoli. InGenio è un portale nazionale che propone da anni articoli di approfondimento tecnico, aggiornamenti per l’attività professionale, notizie riguardanti novità normative, editoriali. L’apertura di uno spazio riservato all’Ordine Provinciale di Napoli, il primo in Italia a sperimentare questo nuovo canale di comunicazione – spiegano dall’Ordine – consentirà di focalizzare ulteriormente i contenuti rispetto alle realtà territoriali e facilita l’obiettivo di “fare rete” su questioni di interesse per la categoria degli ingegneri.