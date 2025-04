Ingegneri, a Caserta fari puntati sulla sfida della casa green

Sabato 12 aprile, l’Auditorium dell’Aeronautica Militare di Caserta ospiterà il Convegno Nazionale “La sfida della Casa Green: dal confronto istituzionale alle opportunità professionali”, promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la sua Fondazione.

Obiettivi dell’evento

Il convegno mira a stimolare un confronto tra istituzioni, esperti e professionisti sulle opportunità offerte dalla transizione ecologica, con un focus particolare sull’edilizia sostenibile e sulle prospettive occupazionali per ingegneri e tecnici. La sostenibilità non è solo una priorità ambientale, ma rappresenta anche una leva di crescita economica e innovazione per il settore.

Apertura istituzionale

Ad aprire la giornata saranno gli interventi di:

Ing. Carlo Raucci – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta

Ing. Domenico Perrini – Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Ing. Gianni Massa – Presidente della Fondazione CNI

Seguiranno i saluti istituzionali di:

Ing. Tiziana Petrillo – Consigliera Nazionale CNI

Avv. Carlo Marino – Sindaco di Caserta

Deputati della Repubblica: Gianpiero Zinzi, Gimmi Cangiano, Marco Cerreto, Francesco Rubano, Agostino Santillo

Consiglieri della Regione Campania: Giovanni Zannini, Diego Venanzoni, Alfonso Piscitelli, Vincenzo Santangelo

David Lebro – Presidente di Acer Campania

Dott.ssa Federica Brancaccio – Presidente Nazionale ANCE

Moderazione a cura del Dott. Massimiliano Panero.

Normative e strategie per la transizione ecologica

Questa sessione sarà dedicata a un’analisi delle politiche e delle normative legate alla sostenibilità ambientale e alla decarbonizzazione del settore edilizio.

Interventi previsti:

Gilberto Pichetto Fratin , Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Le politiche governative per la decarbonizzazione e la tutela dell’interesse nazionale

Sen. Roberto Rosso , Capogruppo Forza Italia al Senato – Le proposte legislative in discussione e le esigenze del comparto edilizio

Ing. Diego Sozzani , Consigliere del Ministro della Pubblica Amministrazione – Applicazione pratica delle misure di efficientamento energetico

Fulvio Bonavitacola , Vicepresidente Regione Campania – Il legame tra rigenerazione urbana e politiche regionali per la sostenibilità

Ing. Remo Vaudano, Vicepresidente CNI – Il ruolo chiave dei progettisti nella nuova direttiva europea EPBD

Innovazione tecnologica e sostenibilità edilizia

Il pomeriggio sarà dedicato alle tecnologie emergenti e alla digitalizzazione nel settore edile, fondamentali per migliorare l’efficienza energetica e garantire la sicurezza degli edifici.

Focus e relatori:

Ing. Roberto Mantovanelli , Vicepresidente Utilitalia – Il ruolo delle utilities e l’integrazione tra gestione idrica, energia e sostenibilità

Prof. Alfonso Capozzoli – La digitalizzazione del settore edilizio come leva per l’efficienza energetica

Prof. Ing. Alberto Mandara, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” – L’adeguamento energetico degli edifici in contesto sismico: un approccio integrato tra sicurezza strutturale e sostenibilità

Un’occasione per il futuro

Il convegno è aperto a ingegneri, tecnici, studenti e imprenditori interessati a conoscere da vicino le opportunità e le sfide della transizione ecologica. L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto e aggiornamento per tutti gli operatori del settore.