Ingegneri clinici, Convegno Aiic riferimento per tecnologia Ia e sostenibilità

(Adnkronos) – “Anche quest’anno il nostro convegno è riuscito a lasciare il segno, nel senso che abbiamo avuto oltre 2.500 partecipanti, con esperti, società scientifiche, istituzioni, ricercatori ed accademici che hanno condiviso ciò che nel settore della sanità si muove in tema di sostenibilità. Abbiamo poi avuto un riscontro da un punto di vista delle aziende davvero importante. Tutto questo conferma il nostro evento come un momento di riferimento per la sanità, per le tecnologie e per gli operatori”. Così Lorenzo Leogrande, presidente del 25esimo Convegno nazionale Aiic, Associazione italiani ingegneri clinici, a Napoli, al termine dei lavori dell’evento. “E’ stato un appuntamento che ha certamente avuto sostenibilità ambientale e intelligenza artificiale come i due temi-pilastro – ha sottolineato Umberto Nocco, presidente Aiic – Sono argomenti su cui tutta la nostra associazione si è impegnata, e su cui intendiamo prenderci anche nel futuro responsabilità specifiche, ampliando le nostre competenze e generando un sistema virtuoso di dialogo ad ampio raggio con tutti gli stakeholder. Argomenti su cui anche il prossimo Convegno Aiic, che terremo nel giugno 2026 a Torino, potrà fare ulteriori approfondimenti”.

L’impianto autorevole del convegno, dal titolo ‘Tecnologie, sostenibilità, ambiente. Il contributo dell’innovazione alla sanità del futuro’, ha posto in modo inedito l’attenzione sull’impatto ambientale dello sviluppo tecnologico all’interno di un programma messo a punto da Stefano Bergamasco, coordinatore Centro Studi Aiic, con il contributo di tutto il direttivo dell’associazione (Gianluca Giaconia, Leo Traldi, Carmelo Minniti, Alberto Lanzani, Pasquale Garofalo, Danilo Gennari, Andrea Fisher, Emilio Chiarolla, Francesco Pezzatini), di Giovanni Poggialini, responsabile corsi di formazione, e dei 2 coordinatori Aiic della Campania, Nicola Tufarelli e Antonio Mancaniello. Per Leogrande “al termine dei lavori di Napoli possiamo dire che la sostenibilità, soprattutto in riferimento all’ambiente, è un tema non ancora maturo all’interno dei contesti assistenziali e l’obiettivo di questo nostro convegno era proprio quello di sensibilizzare tutti i professionisti, gli operatori della sanità, in generale, le istituzioni e anche il mercato. Siamo agli inizi di questo percorso, ma abbiamo registrato che sono davvero tanti gli ambiti su cui lavorare per rendere più sostenibili e più green le nostre strutture sanitarie, in stretta collaborazione con le società scientifiche disponibili ad un autentico cambiamento di sistema”.

E’ tempo di parlare di riutilizzazione di tecnologie sanitarie. “Il fenomeno delle tecnologie second hand – precisa Minniti – è in piena espansione tanto in ambiti con alto contenuto tecnologico quanto in sistemi a ridotta disponibilità economica. Il nostro obiettivo è analizzare la tematica in modo da consentire che una scelta di ripiego, diventi invece una scelta strategica per una sanità più accessibile e più sostenibile”.

A tale proposito – riporta una nota – Federico Lega, professore ordinario di Economia politica e Management sanitario dell’Università di Milano, ha dimostrato che, dati alla mano, il mercato del riuso e condizionamento delle tecnologie medicali obsolete è in crescita e che anche in Italia potrebbe essere utile la messa a punto di un’Agenzia nazionale per la gestione di queste tecnologie. Ma perché il tutto possa avvenire occorre ricordare che “nessuno può prendere una decisione da solo – puntualizza Pietro Derrico, past president Aiic e SiHta – Non lo possono fare i burocrati, i funzionari, i professionisti sanitari, né tantomeno i gestori di tecnologia come ingegneri clinici. Lo devono comprendere tutti, insieme ai legislatori che definiscono le norme sui grandi ideali della convivenza della società. Si tratta qui di riutilizzare un dispositivo monouso, come fanno molti Paesi nel mondo, prendendosi la responsabilità di garantire al paziente la sicurezza intrinseca del nuovo prodotto: così si possono perseguire gli obiettivi di sostenibilità dell’ambiente e dei costi sociali”. Ma “per accedere ad un riutilizzo sicuro dell’apparecchiatura – osserva Alessandro Preziosa, presidente Associazione elettromedicali, Confindustria Dispositivi medici – dobbiamo conoscere a fondo quelli che sono i dati e quelle che sono effettivamente le situazioni dell’obsolescenza dell’apparecchiatura”.

Connesso al riutilizzo e alla necessità de basso impatto ambientale c’è anche il ‘Right to Repair’, approccio sempre più sostenuto in Unione europea. “Rivendicare il diritto alla riparazione – afferma Lanzani, vicepresidente Aiic – significa difendere la possibilità per gli ospedali di scegliere liberamente come gestire il ciclo di vita dei dispositivi medici, senza vincoli imposti da monopoli commerciali. Come ingegneri clinici, siamo non solo utenti consapevoli, ma garanti della sicurezza e dell’efficienza delle tecnologie al servizio del paziente, che rappresenta il consumatore più fragile”.

Uno dei temi che affrontati e approfonditi al convegno è stato quello “dell’interoperabilità tra sistemi informativi e soprattutto dei medical device – evidenzia Giaconia, vicepresidente Aiic – Ovviamente non è un tema nuovo, perché Aiic affronta l’argomento dell’interoperabilità da anni, soprattutto con il coinvolgimento di Maurizio Rizzetto, esperto dell’Associazione e di Himms, comunità professionale internazionale. Ma il tema sta divenendo sempre più cruciale perché il dato è diventato veramente l’oro del valore in sanità. Il passo nuovo che dobbiamo compiere oggi è quello dell’interoperabilità tra i medical device e i sistemi informativi: e su questo purtroppo c’è un po’ di ritardo. Facciamo un po’ di autocritica perché abbiamo necessità come ingegneri clinici di fare formazione e di aggiornarci su questo tema, ma c’è anche un po’ di ritardo anche da parte dell’industria perché i medical device spesso non hanno quegli standard di interoperabilità che invece oggi qualsiasi sistema informativo in sanità richiede”. Da qui l’invito ad entrare nella fase 2 dell’interoperabilità. Per non perdere le occasioni offerte dallo sviluppo della sanità digitale.

Al 25esimo Convegno Aiic si è parlato anche di criteri Esg, di Green procurement, di esperienze ospedaliere di sostenibilità ambientale, di telemedicina, con progetti eccezionali quali: il ‘Telestroke’ dell’Asl di Salerno; il progetto ‘Metacare, metaverso per la sanità territoriale’ della Asl 3 di Nuoro e il progetto ‘Ted: the intelligent doctor at your home’ dell’Università di Salerno. Non poteva mancare un approfondimento sulle stampanti 3D con le realizzazioni del 3D Innovation hub dell’Irccs Humanitas Research Hospital di Milano.

Il mondo della produzione industriale è, in assoluta trasparenza – viene precisato – tra i protagonisti del convegno, perché qui gli ingegneri clinici italiani hanno la possibilità di vedere-testare-approfondire-comprendere le realizzazioni più avanzate del settore. L’industria a Napoli ha poi ricevuto anche i suoi riconoscimenti, grazie al Premio Innovazione che ha permesso ai soci Aiic di selezionare i migliori progetti presentati dalle aziende. Tra queste sono state premiate Moviebell (categoria sanità digitale e Ai), Medtronic (diagnostica-terapeutica-riabilitativa) e Native Digital (supporto-processo), mentre un gruppo di brand è stato selezionato per gli stand convegnistici più interattivi (Ge, Philips, Asp, AbMedica, Olympus e Altamed).

Il mondo dei produttori è stato anche rappresentato da Fabio Faltoni, neo-eletto presidente di Confindustria Dispositivi medici che, in sessione plenaria, ha lanciato un appello: “Se vogliamo davvero che la sanità digitale italiana ed europea sia protagonista e non gregaria, dobbiamo creare un ambiente che accompagni l’innovazione, non che la rincorra a fatica. Il nostro settore – ha concluso – ha implicazioni etiche, cliniche, sociali troppo rilevanti per rinunciare a regole. Ma serve un cambio di passo, serve praticità, velocità, realismo su alcuni aspetti regolatori, soprattutto a livello europeo: ci ingabbiamo da soli, nel momento in cui dovremmo invece correre”.