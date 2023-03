Ingegneri clinici, venerdì convegno a Caserta

«La ventilazione polmonare nella gestione del paziente critico: dalle esigenze cliniche ai requisiti tecnologici e organizzativi». Questo il tema del convegno organizzato dal Gruppo Regione Campania dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC), per venerdì 10 marzo nella splendida cornice di Palazzo Paternò a Caserta.

L’evento si aprirà alle 9 con la presentazione dei lavori da parte dei referenti AIIC Regione Campania, gli ingegneri Nicola Tufarelli e Pasquale Garofalo, e il responsabile investimenti tecnologici Asl Caserta, l’ingegnere Tommaso Cerciello. Quindi, l’apertura dei lavori con gli ingegneri Umberto Rocco (presidente Associazione Italiana Clinici AIIC) e Giovanni Guizzetti (coordinatore Comitato Formazione AIIC). A seguire i saluti istituzionali. Il sindaco di Caserta Carlo Marino, il Direttore Generale dell’Asl Caserta Amedeo Blasotti, il Direttore Generale AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” Gaetano Gubitosa. E ancora, il Direttore Generale AOU Federico II Napoli Giuseppe Longo, il presidente Neuromed Giovanni de Gaetano, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta Carlo Raucci, il presidente dell’Ordine dei Medici di Caserta Carlo Manzi, la referente Regione Campania della Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIIARTI) Clelia Esposito e il presidente della Società Italiana di Pediatria Ospedaliera (SIPO) Domenico Perri. La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie all’impegno dei coordinatori provinciali Tommaso Cerciello, Pasquale Raucci e Giulia Merola, supportati da Raffaele Carfora e Antonietta Perrone, sotto la supervisione dei referenti regionali Pasquale Garofalo e Nicola Tufarelli.

L’emergenza da Covid-19 ha mostrato la centralità delle tecnologie e, in particolare, delle apparecchiature per ventilazione meccanica nel trattamento dei pazienti sottoposti ad alta intensità di cura. In questo contesto complesso si è rivelata fondamentale la disponibilità di ingegneri clinici e di servizi dedicati a supportare il personale sanitario nell’utilizzo e nella gestione delle tecnologie necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria.

All’interno delle organizzazioni sanitarie gli ingegneri clinici sono chiamati, in particolare, a valutare le tecnologie da acquisire, al fine di soddisfare appropriatamente le necessità cliniche occorrenti e di assicurare la corretta gestione e manutenzione delle tecnologie per garantirne il funzionamento sicuro ed efficace.

Il workshop, prendendo spunto dalle più recenti esperienze, intende offrire un’occasione di approfondimento sulla ventilazione meccanica, dalla fisiologia polmonare alla meccanica della ventilazione, dalla valutazione tecnologica alla manutenzione, investigando anche campi di applicazione più specifici come la ventilazione neonatale e la gestione dei pazienti critici e domiciliari. L’iniziativa rappresenta anche un momento di confronto fra gli ingegneri clinici e i medici che operano in prima linea nel trattamento dei pazienti, con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze e testimonianze tra i diversi operatori coinvolti nel ciclo di vita delle tecnologie. Ampio spazio sarà, infine, dedicato al mercato, con la possibilità di discutere e approfondire alcune delle innovazioni tecnologiche più recentemente introdotte nel campo della ventilazione meccanica.

L’evento è gratuito, ma per la partecipazione è necessario iscriversi tramite il sito www.aiic.it.