Ingegneri di Caserta, ecco gli attestati per trentennali e senatori

Sono 95, in totale, le pergamene consegnate agli ingegneri casertani con 30 anni di professione e ai ‘senatori’ con oltre 40 anni di attività, nel corso di una conviviale tenutasi presso Tenuta Re Ferdinando. Gli attestati di benemerenza sono stati consegnati dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Caserta, Carlo Raucci, durante l’evento organizzato nei minimi dettagli e curato dal consigliere dell’ordine, Vittorio Felicità. Durante la conviviale il presidente Raucci ha tracciato un primo bilancio della sua presidenza, intensa nonostante appena sei mesi di incarico, ringraziando tutti i colleghi che, numerosi, hanno partecipato alla conviviale ed ha illustrato una sintesi delle linee programmatiche dell’attività del Consiglio per l’anno 2023. Hanno partecipato alla cena i presidenti degli Ordini degli ingegneri della provincia di Napoli, Gennaro Annunziata; di Salerno, Raffaele Tarateta; di Avellino, Gianni Acerra; i consiglieri nazionali Tiziana Petrillo (già consigliere dell’ordine degli ingegneri di Caserta) e Luca Scappini. Tra i presenti anche l’ex vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Gianni Massa, Invitato anche il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Mimmo Perrini impossibilitato a presenziare per motivi personali. La serata, ben organizzata, ha visto una larga partecipazione di iscritti che hanno sottolineato la vicinanza al rinnovato Consiglio dell’Ordine condividendo il momento di svago allietato da interventi musicali e animazione. In particolare a ricevere le pergamene con l’attestato sono stati 54 ingegneri Trentennali e 41 Senatori. Infine una parola di speranza e di fiducia: «Le più recenti statistiche a livello planetario – ha detto il presidente Raucci nel corso dell’evento – collocano le università italiane, ed in particolare i nostri Politecnici, tra i migliori al mondo e i nostri ingegneri in grado di competere alla pari, se non di più, con i nostri colleghi non solo dell’Unione Europa, ma anche d’oltre oceano e addirittura del grande Oriente. Questa notizia, ovviamente, mi rende orgoglioso di essere il presidente dell’Ordine di Caserta – ha proseguito – ma vuole anche essere un sentito ringraziamento a quei colleghi oggi destinatari dell’attestato di Benemerenza, per averci preso per mano e tracciato la strada». Raucci si è poi soffermato sulla ripresa economica di cui si parla sottolineando che in questa fase dove grazie alle «diverse misure attivate dal nuovo Governo, il 2023 appare carico di opportunità di lavoro, il tutto è incardinato però in un quadro normativo e procedurale che rischia di mandare in confusione non solo i clienti ma gli stessi professionisti».