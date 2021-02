Ingegneria, strade, logistica e porti: gara da 24,5 milioni di euro in Campania

Al via un maxi-accordo quadro per servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico. Con un bando dal valore complessivo di 24.590.163 euro la Giunta regionale della Campania affida i servizi tecnici di ingegneria e architettura per gli studi di fattibilità tecnica-economica, la progettazione definitiva ed esecutiva, affidati anche per singola fase di progettazione, attività di supporto alla progettazione suddivisi in ambiti tematici (reti stradali, reti della logistica e della portualità, distinti in tre lotti nel territorio della Regione Campania. Ogni singolo lotto vale 8.196.721 euro. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, servizi analoghi a quelli già originariamente affidati a condizione che gli stessi siano conformi agli atti di gara con specifico riferimento al capitolato d’appalto. Il bando rimane aperto fino al 29 marzo.