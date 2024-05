Ingenio al femminile, quarta edizione: candidature al via da domani 

saranno aperte le candidature per la, iniziativa ormai storica delrealizzata in collaborazione cone che si propone di contribuire alla riduzione della disparità, in particolare nel mondo dell’e delle(science, technology, engineering, and mathematics). ”E’ con particolare piacere – afferma, consigliera del Cni e delegata al progetto – che annunciamo l’avvio sul piano operativo del nostro premio, l’attività storica del progetto ‘Ingenio al femminile’, che vede l’impegno del Cni per far conoscere la professionalità al femminile e favorirne l’integrazione, in particolar modo nel campo dell’ingegneria. A partire dal 2 maggio cominceremo a raccogliere le candidature. Vale la pena di ricordare che quest’anno il tema base si articolerà attraverso tre linee fondamentali: la centralità della persona, la resilienza, la sostenibilità”. ”Ingenio al femminile – dicepresidente di Cesop hr consulting company e Umana, agenzia per il lavoro – è un invito a mettersi alla prova, è celebrare un percorso di studi e un progetto di vita professionale. Umana ha creduto fin da subito in questo premio che valorizza un percorso di studi prestigioso quanto difficile, ma per questo ricco di soddisfazioni professionali. Sosteniamo Ingenio al femminile nella convinzione che le imprese puntino alle competenze e al talento, e credano nella forza e nel valore delle donne anche in questi ambiti, senza alcun pregiudizio di genere”. Il tema dell’edizione 2024 di Ingenio al femminile èQuest’anno sono previstiche saranno riservati alle vincitrici delle seguenti categorie: tesi di dottorato (solo per candidate già iscritte all’Albo), tesi in Ingegneria civile-ambientale, tesi in Ingegneria industriale, tesi in Ingegneria dell’informazione, tesi in Ingegneria biomedica (premio dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin). Le aziende Ambassador che hanno aderito all’iniziativa sono:Tutte le informazioni sul bando sono reperibili all’indirizzo bando.ingenioalfemminile.it