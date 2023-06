“Ingenious”, transizione verde e 4.0: contributi fino a 60mila euro alle Pmi

Fino al 31 luglio 2023 resterà aperto il bando per gli Innovation Grants del progetto INGENIOUS, rivolti a finanziare direttamente progetti innovativi presentati da Pmi che operano nelle industrie a uso intensivo di energia (EII).

Gli Innovation Grants daranno supporto a progetti che rispondono alle maggiori sfide delle Pmi per accelerare l’implementazione della trasformazione verde e digitale, sviluppando soluzioni tecnologiche a basso costo, pulite ed efficienti, nuovi modelli di business e favorendo l’innovazione dei loro processi e tecnologie.

Le sfide del bando previste sono 7, ossia: processi di decarbonizzazione efficiente e sostenibile, miglioramento tecnologico e/o innovazione di prodotto per la transizione digitale, miglioramento tecnologico e/o innovazione di prodotto per la transizione verde, chiudere il cerchio per processi d’innovazione efficienti e sostenibili, assicurare una transizione energetica e forniture più sicure ed efficienti, materiali avanzati rivolti a una sostenibilità più competitiva e digitalizzazione, soluzioni per le imprese e strategie di business per affrontare le sfide della dipendenza esterna UE.

Possono partecipare al bando le Pmi nel settore EII e fornitrici di soluzioni verso la resilienza e la doppia transizione appartenenti agli Stati membri UE, ai Paesi dell’Area economica europea, ai Paesi associati al programma Cosme nonché alle imprese dall’Ucraina. Inoltre, almeno il 10% delle PMI supportate dovrà appartenere a regioni differenti dagli Stati dei partner individuali Eurocluster, con un’attenzione particolare agli Stati dell’UE dei 13 e le regioni con le quali non vi è stata cooperazione.

Le Pmi partecipanti devono essere attive nei settori delle EEI quali metalmeccanica, chimica, costruzioni, tecnologie nano e plasma o materie prime, mentre le fornitrici di soluzioni devono operare negli ambiti del digitale, delle risorse energetiche, dell’economia circolare o della manifattura avanzata. Le imprese dovranno riunirsi in consorzi di 2 o 3 Pmi, delle quali almeno una nel ruolo di fornitore di soluzioni e almeno una quale detentore della sfida.

Il budget del bando è pari a 1.050.000 euro, per un massimo di 60.000 euro per Pmi e 180.000 per progetto, erogati in forma di importi forfettari. Scadenza fissata al 31 luglio 2023.