Ingino, l’azienda ortofrutticola irpina si rinnova: bond da 5 mln con Finint Investments:

Fondi per lo sviluppo del settore ortofrutticolo campano: Finint Investments ha sottoscritto integralmente un bond da 5 milioni di euro emesso da Ingino Spa., storica azienda di Atripalda in provincia di Avellino, attiva nella lavorazione di prodotti ortofrutticoli.

Le risorse raccolte saranno destinate al potenziamento degli impianti produttivi e al rafforzamento dell’organizzazione interna, con ricadute positive sull’indotto locale e sul territorio. L’operazione, della durata di sei anni e riservata a investitori professionali, è stata gestita tramite Monte Titoli e realizzata attraverso il Fondo PMI Italia III, attivo dal 2024 per sostenere piani di investimento delle PMI italiane in chiave ESG. Il fondo ha già investito circa 65 milioni di euro in 15 aziende su tutto il territorio nazionale, con una significativa presenza nel Centro e Sud Italia.

Fondata negli anni ’50 dalla famiglia Ingino, l’azienda oggi è partecipata anche dal fondo IDeA Agro di Dea Capital Alternative Fund Sgr. Ingino lavora circa 25.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli all’anno, tra cui 15.000 tonnellate di castagne, simbolo del territorio, e 10.000 tonnellate di altra frutta distribuita sui mercati nazionali e internazionali.

Negli anni, l’azienda ha investito in innovazione e ampliamento della gamma produttiva, con nuovi impianti per la lavorazione in asettico, metodi ohmici e convenzionali, e per la concentrazione della frutta. L’obiettivo è rafforzare il ruolo di Ingino nel panorama agroalimentare campano e nazionale.

Michele Ingino, amministratore delegato di Ingino, ha commentato: “La nostra azienda si distingue da sempre per qualità, innovazione e attenzione alle esigenze dei clienti. I progetti di modernizzazione degli impianti e digitalizzazione dei processi produttivi ci permetteranno di essere ancora più protagonisti nei prossimi anni. La fiducia e il supporto di Finint Investments sono fondamentali per raggiungere questi obiettivi”.

Luca Novati, Head of Private Debt di Finint Investments, ha aggiunto: “Sosteniamo le Pmi italiane, vero motore del sistema economico. L’operazione con Ingino conferma la nostra volontà di accompagnare realtà solide e dinamiche in progetti di crescita e innovazione. Il private debt è uno strumento complementare al canale bancario, offrendo risorse flessibili e adeguate per i piani di sviluppo, rafforzando il valore del Made in Italy e le competenze industriali con un impatto duraturo”.

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Rplt – RP Legalitax per Finint Investments e da Pirola Pennuto Zei & Associati per Ingino. La parte notarile è stata curata dal notaio Giacomo Ridella dello studio notarile Busani & Partners.