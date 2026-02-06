Ingresso gratis in musei statali per chi va al Sei Nazioni di rugby

Roma, 6 feb. (askanews) – Il grande rugby promuove il patrimonio culturale italiano. È stato siglato il protocollo d’intesa tra il Ministero della Cultura e la Federazione Italiana Rugby, teso a rafforzare il dialogo fra due linguaggi universali: l’arte e lo sport. L’iniziativa si terrà in occasione del Torneo delle Sei Nazioni, il più importante appuntamento del rugby mondiale. I possessori del biglietto per le partite della Nazionale Italiana potranno accedere gratuitamente a una selezione di musei e luoghi della cultura. Gli incontri oggetto dell’accordo sono Italia – Scozia che si disputerà domani, sabato 7 febbraio 2026 e la partita Italia – Inghilterra prevista sabato 7 marzo 2026, entrambi allo Stadio Olimpico di Roma.

Ogni possessore di un biglietto valido per le partite, insieme ad un accompagnatore, potrà accedere ai luoghi della cultura nelle giornate di venerdì, sabato e domenica della settimana coincidente con gli appuntamenti sportivi selezionati.

I musei che hanno aderito all’iniziativa sono: Galleria Corsini; Galleria Spada; Museo Boncompagni Ludovisi; Museo delle Civiltà; Museo Henrik Christian Andersen; Museo nazionale degli strumenti musicali; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia; Palazzo Barberini; Palazzo Venezia; Terme di Caracalla.

Tutte le informazioni su modalità, luoghi e itinerari dell’iniziativa sono reperibili al link http://cultura.gov.it/rugby