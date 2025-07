Ingv, nuovi direttori per i Dipartimenti scientifici. Lucia Pappalardo guiderà l’Osservatorio di Napoli

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha individuato i nuovi direttori dei Dipartimenti scientifici e delle Sezioni di ricerca per il triennio 2025-2028. Lo comunica in una nota. Da settembre 2025 i tre Dipartimenti scientifici saranno guidati da Maria Fabrizia Buongiorno per il Dipartimento Ambiente, Salvatore Stramondo per il Dipartimento Terremoti e Stefano Felice Branca per il Dipartimento Vulcani. I nuovi o riconfermati direttori di Sezioni e Osservatori sono Micol Todesco Sezione di Bologna; Tomaso Esposti Ongaro Sezione di Pisa; Giuseppe Di Stefano Sezione di Roma 1; Vincenzo Romano Sezione di Roma 2; Lucia Pappalardo Osservatorio Vesuviano di Napoli; Annamaria Vicari Sezione Irpinia; Salvatore Gambino Osservatorio Etneo di Catania; Antonio Paonita Sezione di Palermo. Le Direttrici dell’Osservatorio Nazionale Terremoti, Lucia Margheriti, e della Sezione di Milano, Francesca Pacor, rimangono in carica poiché il loro mandato non era in scadenza. “Sono lieto di poter rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi Direttori nominati dal CdA dell’Ingv che nel prossimo triennio guideranno le attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza dei Dipartimenti, delle Sezioni e degli Osservatori – dichiara Fabio Florindo, Presidente dell’Istiuto – I colleghi individuati sapranno porsi quali punti di riferimento per la comunità scientifica dell’Istituto da sempre impegnata nel monitoraggio, nella valutazione e nella mitigazione dei rischi sismico, vulcanico e da maremoto su tutto il territorio nazionale”. “Con la partecipazione a progetti di ricerca europei e internazionali di alto profilo le strutture dell’Istituto saranno in grado di proseguire il loro lavoro di implementazione delle reti infrastrutturali che consentono di accrescere le nostre conoscenze sul funzionamento del Pianeta: dallo studio dei terremoti e dei vulcani a quella della struttura interna della Terra, con l’attenzione rivolta anche agli effetti dei cambiamenti climatici, allo spazio e alle risorse energetiche sostenibili”, conclude Florindo. Giovanni Torre, Direttore Generale dell’Ingv, nell’unirsi agli auguri di buon lavoro del Presidente, sottolinea il ruolo fondamentale del dialogo tra i Direttori di Dipartimento e di Sezione e l’Amministrazione dell’Ente per fronteggiare le sfide attuali della ricerca scientifica e individuare le strade migliori per assolvere alla mission dell’Istituto.