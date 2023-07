Ingv, occhi sottomarini nel Mar Egeo sorvegliano il vulcano Kolumbo

Nel Mar Egeo, circa 8 chilometri al largo di Santorini, degli occhi sottomarini sorvegliano il vulcano Kolumbo per monitorarne l’attività e raccogliere dati utili in caso di emergenza: questo osservatorio sottomarino era, infatti, l’obiettivo dell’ultima spedizione oceanografica appena conclusa, chiamata Thira23, condotta dal Centro Ellenico per la Ricerca Marina e dall’Università Nazionale e Capodistriana di Atene in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell’ambito del programma di Ricerca Santory (Santorini seafloor volcanic observatory) . “Il programma di Ricerca Santory è un innovativo progetto interdisciplinare finalizzato al monitoraggio in continuo del vulcano sottomarino Kolumbo, attraverso l’implementazione di attrezzature innovative nel campo della tecnologia marina”, osserva Fausto Grassa, dell’Ingv. “Il progetto è nato con l’obiettivo di raccogliere dat utili per la corretta pianificazione della risposta a un’eventuale crisi vulcanica, con la creazione di mappe specializzate di rischio vulcanico. A tal proposito – prosegue Grassa – i dati registrati dagli strumenti andranno ad arricchire il database dell’Agenzia di Protezione Civile del Comune di Santorini”. Il Kolumbo è stato studiato negli ultimi 20 anni da scienziati di tutto il mondo e, secondo i ricercatori coinvolti, Santory rappresenta un modello per lo sviluppo di osservatori subacquei. “L’Ingv ha contribuito attraverso l’installazione di un osservatorio sottomarino durante la prima campagna svoltasi lo scorso dicembre, a 500 metri di profondità”, racconta Sergio Sciré Scappuzzo dell’Ingv. “Durante quest’ultima spedizione abbiamo provveduto a recuperare l’osservatorio, scaricare i dati registrati finora e ricaricare le batterie per un ulteriore periodo di raccolta dati che terminerà nel mese di ottobre, in occasione della prossima campagna di recupero”.