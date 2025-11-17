Ingv riunisce gli esperti nell’Auditorium di Bagnoli: cosa sappiamo davvero sui Campi Flegrei oggi

L’Auditorium “La Porta del Parco” di Bagnoli, a Napoli, ospiterà una giornata di confronto scientifico dedicata ai Campi Flegrei, riservata a ricercatori e istituzioni.

L’incontro è promosso dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e ruota attorno ai risultati di Love-Cf (“Linking Surface Observables to sub-Volcanic plumbing-system: a multidisciplinary approach for eruption forecasting at Campi Flegrei caldera, Italy”), progetto dipartimentale dell’Ingv focalizzato su uno dei sistemi vulcanici più complessi e più monitorati al mondo.

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali di Fabio Florindo, presidente Ingv; Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare; Paola Pagliara, direttrice dell’Ufficio previsione e prevenzione del rischio del Dipartimento della Protezione civile; e Stefano Branca, direttore del Dipartimento Vulcani Ingv.

Il programma prevede una serie di sessioni tematiche coordinate dagli esperti dell’istituto e dedicate all’analisi dello stato attuale della caldera. Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano e Pi del progetto, presenterà un quadro aggiornato del sistema vulcanico e le finalità di Love-Cf.

A seguire, focus sulle indagini vulcanologiche, petrologiche, geochimiche, sismologiche, geodetiche e gravimetriche condotte nell’area, a cura dei ricercatori dell’Ingv.

La giornata si chiuderà con una tavola rotonda dedicata all’avanzamento delle conoscenze sui Campi Flegrei, sul loro monitoraggio e sulle prospettive future, moderata dal direttore del Dipartimento Vulcani Ingv.