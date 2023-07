Inizia in Sicilia il tour di “Oltremare”, nuova installazione di Uberti

BRUCOLI (SIRACUSA) (ITALPRESS) – Inizia dalla Sicilia il tour espositivo di Oltremare, la nuova installazione luminosa di Massimo Uberti, artista contemporaneo di fama internazionale.

Posizionata a Brucoli – in provincia di Siracusa – fino alla fine di settembre, l’opera intende rappresentare attraverso una scritta al neon il punto di contatto tra cielo e mare e sarà collocata in asse con la linea dell’orizzonte, lì dove i due mondi entrano in relazione e interagiscono.

Dopo la Sicilia, l’opera – realizzata in collaborazione con Pic-Nic Affair e Ploom, brand di JTI specializzato nella produzione di device a tabacco riscaldato – inizierà poi un tour internazionale che la porterà da Sorrento fino a New York.

Già autore di Spazio Amato, l’opera più popolare su Instagram nel 2020, Massimo Uberti è un artista specializzato nell’uso della luce, che nel corso degli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti sia in Italia sia all’estero e che è attualmente direttore del Festival della Luce di Portofino e S. Margherita.

Oltremare è stata inaugurata con l’avvio dell’evento esperienziale organizzato da Pic-Nic Affair, realtà attiva nella creazione di appuntamenti legati da un fil rouge romantico e sognante e da una forte impronta artistica, svoltosi dal 29 giugno al 2 luglio presso il Mangiàs Brucoli Resort.

L’opera, che fino alla fine di settembre sarà posizionata in un luogo unico, con l’Etna alle spalle, sarà poi spostata a partire da Aprile a Sorrento, per poi continuare il suo tour in altre tappe internazionali.

Ad accomunare la nuova installazione di Massimo Uberti con le due realtà promotrici, l’aspirazione a esplorare nuovi territori sensoriali: la comunità di Pic-Nic Affair raccoglie infatti individui liberi e indipendenti, ciascuno dei quali è incoraggiato all’espressione della propria unicità; caratteristiche che contraddistinguono anche la community di Ploom, il brand di JTI che ha recentemente lanciato in Italia, come primo mercato all’interno dell’Unione Europea, Ploom X, il suo innovativo device a tabacco riscaldato.

