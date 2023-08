Inizia l’era Mezzaroma-Nepi a Sport e Salute

ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea di Sport e Salute ha ratificato le nomine del nuovo Consiglio di amministrazione. Al via, quindi, la nuova inizia era di Sport e Salute, la società in house del Governo, che vedrà Marco Mezzaroma nel ruolo di presidente e Diego Nepi Molineris come amministratore delegato. La prima riunione del nuovo Cda si dovrebbe tenere all’inizio della prossima settimana.

– Credit Foto Agenzia Fotogramma/LivePhotoSport –

(ITALPRESS).