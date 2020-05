Iniziativa in Usa a sostegno dei prodotti alimentari italiani

Si informa che la nostra Ambasciata d’Italia a Washington, in collaborazione con i 9 Consolati italiani negli USA ed alla rete di uffici ICE, sta portando avanti una campagna di comunicazione social, denominata “Stay at home and #cookItalian” a sostegno dei prodotti alimentari italiani esportati negli USA. Chef e figure note dalla ristorazione italiana di diversi stati degli USA, ma anche personalità del mondo dello spettacolo e della cultura hanno aderito entusiasticamente alla campagna.

A partire dal 4 maggio l’Ambasciata d’Italia a Washington di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Armando Varricchio e i Consolati, pubblicheranno sulle loro pagine Facebook undici video preparati “in casa” da altrettante personalità italiane e italo-americane negli USA con le loro ricette preferite. Ricette volutamente semplici, che si possono agevolmente riprodurre a casa, utilizzando prodotti originali italiani facilmente reperibili sul mercato USA con abbinamento di vini italiani. La campagna mira a ribadire che i prodotti alimentari italiani non presentano alcun rischio di carattere sanitario derivante dal COVID-19.