Iniziativa olandese dedicata alle persone anziane

Una bella iniziativa diplomatica in terra dei tulipani ripresa dal Giornale Diplomatico: L’Ambasciata con l’Ambasciatore Joost Flamand e il Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia , insieme con BAM! Strategie Culturali organizzano una giornata per conoscere progetti dedicati all’invecchiamento creativo: laboratori di teatro, visite guidate ai musei, corsi di formazione, iniziative culturali innovative dedicate alle persone anziane.

L’iniziativa avrà luogo online mercoledì 2 dicembre e prevede delle sessioni di confronto dedicate agli operatori italiani che si sono occupati del tema e un dialogo di restituzione finale aperto a tutti e trasmesso in diretta streaming sui canali facebook dell’Ambasciata.

Musei, teatri, istituzioni e associazioni culturali possono giocare un ruolo chiave per il benessere della popolazione anziana favorendo una piena partecipazione alla vita sociale e culturale delle città e promuovendo uno stile di vita più sano e attivo.

Per individuare un maggior numero di progetti l’Ambasciata dei Paesi Bassi e BAM! Strategie Culturali hanno lanciato una Call for Projects rivolta a enti pubblici, istituzioni culturali, associazioni e realtà del terzo settore che abbiano sviluppato progetti di natura culturale dedicati agli anziani e che desiderano entrare in contatto diretto con altri operatori dall’Italia e dai Paesi Bassi, per sviluppare e condividere nuove progettualità sul tema.

Tutti i progetti inviati e ritenuti coerenti con la ricerca entreranno a far parte della prima mappatura a livello nazionale sul tema dell’invecchiamento creativo che raccoglierà i principali progetti sviluppati in Italia e sarà presentata in occasione della restituzione finale.

I partecipanti alla call potranno inoltre candidarsi per prendere parte ai tavoli di lavoro che si svolgeranno nel corso della mattinata del 2 dicembre. In queste sessioni speciali, artisti, operatori e istituzioni culturali saranno chiamati a presentare in prima persona i loro progetti dedicati alla terza e quarta età e a confrontarsi con altri project manager e policy maker per individuare sfide, limiti e possibili azioni da mettere in atto per dare forza alle loro iniziative.

L’ambasciata raccoglierà i loro stimoli, anche con l’obiettivo di favorire un incontro tra operatori culturali italiani e olandesi nella prospettiva di future collaborazioni tra i due Paesi.

Sarà possibile inviare il proprio progetto entro e non oltre il 15 novembre 2020 compilando il form sottostante e allegando i documenti richiesti.