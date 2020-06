Iniziativa partocinata dal Consolato francese a Napoli

Tra francesismi e nuovi idiomi, lo studio della lingua sembra oggi più una risorsa che un risvolto accademico e, in prima file, l’Institut Francais di Via Crispi ove staziona anche il Consolato Generale di Francia a Napoli di cui Sua Eccellenza Il Console Laurent Burin des Roziers , svolge un ruolo fondamentale : adesso si parla di nuove frontiere nell’insegnamento della lingua francese, in un gemellaggio culturale, didattico e… umano. La S.I.DE.F. Società Italiana dei Francesisti, storica associazione culturale, con sedi in tutta Italia, fondata cinquanta anni fa, ha organizzato un evento originale e innovativo, il primo di questo genere e con queste caratteristiche nelle Scuole italiane, soprattutto per ciò che concerne lo studio delle lingue straniere, in particolare del francese. Al fine di donare un po’ di linfa ai nostri studenti, in questo momento tanto confuso e complesso, giovedì 28 maggio alle ore 16.00 in diretta streaming sulla pagina FacebookCampus Manzoni è stato possibile prendere parte a un convegno ‘virtuale’, della durata di circa due ore, a cui parteciperanno contemporaneamente gli studenti dell’ultimo anno del Liceo Statale Alessandro Manzoni di Caserta (sede di rappresentanza della S.I.DE.F.), con la dirigente dott. Adele Vairo, e dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro di Bergamo, con il Rettore don Luciano Manenti. Un’iniziativa ideata dal Segretario generale della S.I.DE.F. Aldo Antonio Cobianchi con finalità curricolare per gli studenti che svolgeranno l’imminente esame di maturità, rivoluzionaria da un punto di vista didattico, capace di unire Nord e Sud, Italia e Francia. Nello specifico si è trattato di una sorta di gemellaggio culturale tra due realtà lontane, preceduto dal saluto dei dirigenti scolastici del Manzoni e dell’Opera Sant’Alessandro, che hanno promosso e sostenuto con entusiasmo tale incontro, dei rappresentanti della S.I.DE.F. e dell’Attachée de Coopération pour le Français dell’Institut fran çais Napoli Magali Claux; le conclusioni sono state affidate alla riflessione, sempre in diretta, del Console generale di Francia a Napoli M. Laurent Burin des Roziers, che con l’Institut françaisNapoli, di cui è direttore, ha patrocinato l’incontro. Gli studenti di entrambe le scuole, con le docenti Assunta De Crescenzo, da Caserta, ed Elisabetta Franchina, da Bergamo, hanno preso parte a un vero e proprio ‘evento globale’, con illustri relatori collegati dall’ Italia e dalla Francia, intitolato Immigrazione ed emigrazione. Enrichissons-nous de nos différences mutuelles ( Paul Valéry). Miti italiani in Francia. Miti francesi dall’Italia. Da programma si sono svolti tre interventi, sul tema attualissimo dell’immigrazione/emigrazione come opportunità di arricchimento culturale, trattato in maniera originale, con domande degli studenti tramite chat ed eventuali brevi interventi degli allievi stessi di Bergamo e Caserta. L’immigrazione/emigrazione è stata trattata come letteratur a, con la visione di Valère Bernard della più italiana delle città francesi, Marsiglia, attraverso l’analisi della più importante studiosa del campo in Francia, la prof. Isabelle Felici, Ordinario di Studi italiani all’Università Paul Valèry di Montpellier 3, in collegamento da Montpellier; nella storia, con Alessandra Necci, chevalierde l’Ordre des Arts et des Lettre s, che oltre a essere impegnata in vari fronti, anche come Segretario generale della Fondazione Lorenzo Necci e docente all’Università L.U.I.S.S. Guido Carli, è autrice dell’ultima, recentissima biografia (Marsilio 2019) di Caterina de’ Medici, un’ ‘emigrata’ d’eccezione; nella musica, in collegamento come per Necci da Roma, Mariano delle Rose, noto giornalista, musicologo e storico dell’arte, oltre che collaboratore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, si soffermerà sulla figura del compositore bergamasco Gaetano Donizetti, che operò con enorme successo a Napoli e a Parigi e di cui si è ritrovato un inedito, L’ange de Nisida, rappresentato per la prima volta al mondo a Bergamo lo scorso anno. Un esperimento da riprendere e ripetere magari nel prossimo futuro, come sottolineato dalla Dirigente Vairo, ampliando gli orizzonti didattici degli scolari in maniera nuova e davvero significativa, soprattutto per ciò che concerne lo studio delle lingue straniere. Non a caso promosso a Bergamo e a Caserta, dove le Sezioni della S.I.DE.F. in cinquant’anni di attività del prestigioso sodalizio hanno scritto la storia della didattica per le lingue in Italia