Iniziativa per cannabis legale all’arrivo di Scholz al Quirinale

Dopo sì della Germania, Ass. Meglio Legale mostra cartelli al cancelliere

Roma, 1 mar. (askanews) – Il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, nella sua visita istituzionale a Roma ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ed è proprio davanti al Quirinale che una delegazione dell’Ass. Meglio Legale lo ha accolto esponendo il cartello: “Mr. Scholz please say to Ms. Meloni why cannabis is better legal”.Antonella Soldo, coordinatrice dell’Ass. Meglio Legale ha spiegato: “Dopo il sì del Bundestag alla legalizzazione della coltivazione e della detenzione per uso personale di cannabis in Germania arrivato lo scorso 23 febbraio, è importante che anche la Presidente del Consiglio italiana si confronti con i suoi omologhi che fanno su questo tema passi avanti. Meloni guardi alla Germania di Scholz, dove la legalizzazione della cannabis è stata chiesta da un Ministro per la salute e non all’Ungheria di Viktor Orbàn dove i pazienti non hanno accesso nemmeno alla cannabis medica”.