Iniziative per il rilancio del Borgo Santa Lucia a Napoli con il sostegno del Rotary: sabato la presentazione

Iniziative per il rilancio del Borgo Santa Lucia con il sostegno del Rotary: sabato la presentazioneLe attività e le iniziative intraprese a favore del Borgo Santa Lucia a Napoli saranno illustrate sabato prossimo, 12 giugno, alle 10,30, nell’Hotel Santa Lucia dai giovani di Luciamare e del Gruppo Cabenus. Il gruppo di giovani ha in questi giorni inaugurato, con la collaborazione e il sostegno del Rotary Club Napoli Posillipo, della Rotary Foundation, del Distretto 2100 e di altri Club Rotary del Gruppo Partenopeo, una “Biblioattiva” proprio in via Santa Lucia nella Basilica Santa Lucia a Mare. Si tratta di uno spazio laboratoriale, di lettura “partecipata” aperto a bambini e adulti. All’evento saranno presenti Alessandra Clemente, assessore al Patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani, Paolo Pisanti, presidente Rotary Club Napoli Posillipo, don Giuseppe Carmelo, Maurizio Maddaloni, pastpresident RC NA Posillipo, Alessandro Manna, presidente SI.RE., portavoce “Royal Social Forum”.