‘Iniziato bene ma poi caotico mélange’: Famiglia Cristiana contro Sanremo

“Sembrava iniziato nel migliore dei modi questo 73° festival della canzone italiana, con il monologo di Benigni sul valore della nostra Costituzione e la visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sempre in occasione dei 75 anni della Carta. Ma, di ora in ora, di serata in serata, l’uso dello scandalo ad arte e della provocazione in nome dell’audience hanno prevalso fino a debordare e confondere quanto di buono c’è stato (dall’intervento della Fagnani in favore dei detenuti all’appello dell’attivista iraniana Pegah per le donne vessate nel suo Paese) in un caotico mélange dove questioni importanti e principi alti o positivi sono stati affiancati a performance di dubbio gusto se non volgari”: con queste parole un corsivo sul numero di Famiglia Cristiana, da oggi in edicola, traccia un bilancio dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. “La qualità dei brani stessa è passata in secondo piano nell’attenzione mediatica”, continua l’articolo, “rapita dai ‘casi’. Se si prende per buono il famoso motto ispiratore delle strategie di marketing importate dagli Stati Uniti (‘che si parli male purché se ne parli’), la quarta conduzione (e direzione artistica) di Amadeus si è rivelata ancora una volta di grande successo per l’auditel e per il polverone suscitato. Ma il punto è se, trattandosi di una manifestazione musicale trasmessa dalla tv pubblica, ci si possa inchinare così acriticamente alla logica degli ascolti, senza tenere in alcun conto gli effetti diseducativi e la confusione che certi ‘sdoganamenti’ possono provocare. Dalla furia di Blanco contro i fiori sul palco (scandalo preparato, ma venuto male?) al finto ma imbarazzante nude look della Ferragni per far capire, spiegazione di una superficialità estrema, ‘che la donna non deve mai vergognarsi del suo corpo’, dal turpiloquio maschilista del comico Angelo Duro proprio nella giornata dedicata alla lotta contro la tratta, alle provocazioni sgangherate di Rosa Chemical”. “Questo frullatore stimola certo la curiosità e allontana il rischio noia”, conclude l’editoriale di Famiglia Cristiana, “ma mette bene e male, questioni serie e goliardia sullo stesso piano e banalizza pure quelle opinioni o quei diritti che si dice di voler sostenere o di voler rappresentare. E questo per un Festival che da generazioni aggrega famiglie e comitive di amici quale evento da condividere andrebbe tenuto nel debito conto da parte dei vertici Rai. Così pure l’interrogativo posto significativamente da Alessandro D’Avenia sul Corriere: ‘Abbiamo fatto comunità o solo ascolti?'”.