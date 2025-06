Innamorarsi delle proprie idee spesso non porta a fare la scelta in linea con i tempi

Sul finire del secolo scorso divenne d’uso corrente una breve frase con più di una valenza che suonava, all’incirca così: “Non ci si deve innamorare delle proprie idee: è pericoloso”. Essa sottendeva che quanti non si fossero resi disponibili a disattendere quel principio, avrebbero agevolato il verificarsi di effetti per lo più negativi. Di questi tempi, senza premettere a ciò che si vuol commentare il breve messaggio appena messo sotto osservazione, è tornato in evidenza quel modo di fare, peraltro esistente – seppur sotto mentite spoglie – da quel dì. Un’altra peculiarità dell’uso pressoché a ruota libera, è la sua transnazionalità e la idoneità di poter fare da rafforzativo di quanto si crede, quindi no limits.

Passando dalla teoria alla pratica, un comportamento del genere, al momento, è riscontrabile, senza dover fare alcuno sforzo, più che altrove, nell’agire ripetitivo di Donald Trump. Il mondo sta affrontando con ansia e paura il gioco che si svolge al suo tavolo verde, che dovrebbe essere lineare e non condizionato. Nell’ultima riunione dei paesi appartenenti alla NATO, tenutasi qualche giorno fa a Amsterdam, il tycoon di Washington è stato capace di plagiare quasi tutti i rappresentanti – solo la Spagna è riuscita a tenersi fuori – dei paesi che aderiscono a quel patto di aiuto reciproco. Lo stesso comporterà un’innalzamento consistente della voce di bilancio “spese per la difesa” per ciascuno di essi. C’è dell’altro. Anche supportato dal professor Draghi nella qualità di consulente della UE, questa stessa, al fine di mettere un altro mattone per ultimare la Casa Comune, deve dotarsi, tra l’altro, di un apparato difensivo sovrannazionale. Insieme a un fisco e a un sistema creditizio realizzati con gli stessi criteri, costituiranno uno “stato di avanzamento” dell’opera Europa Unita, che dopo dovrebbe passare il solo collaudo finale. Quello della Unione Europea è giusto l’eccezione che conferma la regola: per quanti hanno pensato e operato, talvolta anche ai limiti dell’agire umano, l’aver sposato la causa dell’Unione dei Paesi Europei sta portando questi ultimi al traguardo finale, le nozze. Non vale la stessa sintesi per chi, oramai risalendo anche al mandato precedente, si è innamorato dell’idea che una costruzione giuridica che pretenda, anche se con i necessari adattamenti, la riproposizione dello schema degli Usa, sta osservando solo un miraggio, in quanto tale destinato a disfarsi in tempi brevi. Sovviene alla mente quanto successe, secondo la tradizione, a quel gruppo di contadini alle prese con i lavori della terra in periodi infuocati come questo. Quegli stessi assistettero alla fine improvvisa di un loro collega causata da un colpo di calore. Al medico intervenuto per constatare l’accaduto, quegli stessi dicevano che era impossibile che fosse morto all’improvviso, peraltro mentre stava lavorando alacremente. Di conseguenza erano certi che il loro collega, di lì a poco, avrebbe riaperto gli occhi e ripreso a lavorare. Non andò così, pur tuttavia, per tirare le fila di quanto narrato, quest’ultimo aneddoto vuol dare il suo contributo tendente a confermare che pensarla in quel modo talvolta non è sbagliato: lo si potrà scoprire solo vivendo, quindi sarà bene fare molta attenzione.