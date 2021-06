Inner Wheel Club Napoli, brindisi d’estate al Circolo del Tennis per il Passaggio del collare

Gran bella serata quella organizzata dall’Inner Wheel Club Napoli Luisa Bruni al Circolo del Tennis Napoli. L’attesa occasione: il passaggio del collare del club innerino. Oltre 60 socie, alcune accompagnate dai mariti, si sono ritrovate per brindare sulle terrazze del Circolo con la suggestiva vista sul golfo.

Clima gioioso per tutti nell’essersi ritrovate dopo lungo tempo di lockdown.

La presidente Giovanna Carrillo, eletta per il mandato bis, ha tenuto un discorso intriso dei valori dello storico club al femminile, ma anche molto accorato e sentito. I punti più salienti hanno trattato della necessità di incidere sulle nuove generazioni del nostro territorio troppo spesso lasciate a loro stesse , della internazionalità dell’Inner Wheel e delle opportunità che ci vengono offerte , della necessità di coltivare sempre lo spirito di appartenenza al proprio club ed ai suoi valori fondanti , della difficoltà di gestire al meglio il cambiamento operato dalla pandemia ed infine del grande esempio che le socie fondatrici di questo club hanno dato e di come vi sia bisogno di seguire questo esempio. E’ stato poi presentato il nuovo consiglio che rispecchia in gran parte quello esistente e le nuove 5 socie accolte con un grande applauso . La serata è continuata con un ricco aperitivo rinforzato, tutto finger food e servito al tavolo, con accompagnamento di bollicine e di tanta allegria.

Consiglio Inner Wheel Club Napoli Luisa Bruni 2021\22

Presidente: Giovanna Carrillo

Vice Presidente: Santina Picone Montella

Immediate Past President: Maria Rosaria Pacilio Saviano

Segretaria: Paola Lemetre Palmieri

Tesoriera: Paola Meo Pisano

Addetta stampa: Giancarla Cavalli Mengano

Addetta Servizio Internazionale: Carmela Balzano Carotenuto

Consigliere: Maria Angeli Pontone, Gabriella Gargiulo, Gabriella Manieri Giglio, Marinella Montella Masselli, Federica Ruffo Cigala, Imma Zungri Emilio

Delegate al comitato del distretto: Giovanna Carrillo, Annalisa Di Mauro Gentile, Silvana Scarpati Imparato

Delegate supplenti al comitato di distretto: Anna Cimmino Marasco, Edvige Riccardi De Santis

Responsabile internet: Paola La Gioia

Nuove socie: Carla Camerlingo, Giovanna Grilli Boursier, Anna Pagliari Ummarino, Alessandra Scognamiglio del Balzo, Teresa Vittorioso Casciello