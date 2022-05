Inner Wheel, serata Smile promossa dal Club Luisa Bruni con Pino De Maio e l’imprenditore Giovanni Cimmino

Una serata “Smile”, dedicata al sorriso e al volontariato. Non poteva esserci titolo più indicato in questo periodo, a suggellare la sinergia di amici professionisti nell’organizzare uno spettacolo all’insegna della beneficenza. Si tratta dell’invito allo spettacolo “Smile” di giovedì 19 maggio in scena al Teatro Delle Palme dalle 20,30, che vede tra le anime organizzative il talento musicale di Pino De Maio insieme all’imprenditore Giovanni Cimmino, che da sempre coltiva la passione per la musica, esibirsi sul palco a favore del Club di Napoli Luisa Bruni, presieduto da Giovanna Carrillo. Un appuntamento da non perdere per ritrovarsi con uno spirito benefico a supportare i services che lo storico Club partenopeo svolge da oltre 30 anni nei Quartieri Spagnoli e a Scampia nel contribuire così a cause nobili sempre volte al supporto e all’inclusione sociale.

L’evento teatrale “Smile”, Ensemble “The Neapolis Contaminescion”, come riporta il biglietto di invito, sarà introdotto da Gigi Porcelli e la bella Serena Amabile. Lo spettacolo sarà un’ occasione lieta per ritrovarsi con leggerezza tutti insieme a condividere un fine nobile nell’aiuto del prossimo.