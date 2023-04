Innerwheel, forum distrettuale della Campania nel segno dello sviluppo sostenibile. Focus sul doposcuola

Grande partecipazione dell’Innerwheel Napoli Luisa Bruni guidato da Marialuisa Cangiano, al Forum distrettuale Campania. In occasione del Forum, organizzato dal Club Napoli Ovest nella prestigiosa sede del Centro Convegni della Università Federico II di Napoli, alla presenza della presidente nazionale Angela Imbesi Azara, della Governatrice Elena Antonacci, della segretaria Franca Sansovriere, la vice-Governatrice Rosalba Tufano ha scelto un’ampia area tematica, articolata in sezioni ciascuna afferente ad alcuni punti della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: “Il rispetto dei diritti umani”.

Il Club di Napoli Luisa Bruni è stato definito “nave ammiraglia” sia per la sua anzianità anagrafica essendo il primo fondato in Italia 49 anni fa, sia per l’anzianità del doposcuola sul quale è stato realizzato un video. Il fenomeno della dispersione scolastica è emerso drammaticamente in quest’ultimo anno ed è divenuto oggetto di dibattiti, di un service del Consiglio nazionale e dell’interessante relazione del Rettore emerito della Federico ii Guido Trombetti.

Il doposcuola con lungimiranza è stato incrementato dalla presidente Maria Luisa Cangiano oltre che con l’apporto delle socie volontarie esterne proprio per fronteggiare l’allontanamento dei ragazzi dalla scuola.

Il Club di Napoli Luisa Bruni ha ricevuto il plauso della Vice Governatrice, e della platea che affollava numerosa la sala.

1 di 6