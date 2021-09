Inno4vac, accelerare la produzione di vaccini: l’Italia nel progetto di ricerca Ue

Si chiama Inno4vac, ed e’ un nuovo progetto interdisciplinare finalizzato ad ottenere tempi di produzione dei vaccini piu’ rapidi. E’ finanziato dall’Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) della Commissione europea con oltre 33 milioni di euro, coordinato dalla European Vaccine Initiative con il supporto scientifico dell’associazione Sclavo Vaccines, e coinvolge l’Universita’ di Siena con altri 41 partner provenienti da 11 diversi paesi europei, tra cui 37 istituzioni accademiche e Pmi, oltre a Gsk, Sanofi Pasteur, CureVac e Takeda come partner industriali. “I tempi di ricerca e sviluppo dei vaccini classici rimangono lunghi e alti sono i costi”, osserva la coordinatrice Donata Medaglini. “In media – prosegue – occorrono piu’ di 10 anni e oltre 800 milioni di euro per portare sul mercato un nuovo vaccino. Con questo progetto vogliamo sfruttare le piu’ recenti scoperte scientifiche e tecnologiche e le opportunita’ offerte dall’intelligenza artificiale per fornire nuovi percorsi di sviluppo dei vaccini, come dimostrato dallo sviluppo accelerato dei vaccini contro il Covid-19”. Quattro le aree principali del progetto: l’intelligenza artificiale sara’ utilizzata per studiare la risposta immunitaria in silico e prevedere l’efficacia vaccinale; sara’ sviluppata una piattaforma computazionale modulare per la modellizzazione in silico della bioproduzione di vaccini e dei test di stabilita’ relativi; modelli di infezione umana controllata (CHIM) di influenza, virus respiratorio sinciziale (RSV) e Clostridium difficile saranno sviluppati o migliorati per consentire una valutazione precoce dell’efficacia del vaccino; saranno, infine, sviluppati nuovi modelli 3D in vitro basati su cellule umane per prevedere in modo affidabile la protezione immunitaria.