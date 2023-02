“InnoBuyer”, appalti per l’innovazione: 515mila euro dalla Commissione Europea

E’ stato pubblicato sul portale Funding & Tenders Opportunities il bando aperto per gli Sfidanti “InnoBuyer” dal titolo “Apprendimento, condivisione e co-design negli appalti per l’innovazione tra fornitori e acquirenti d’innovazione”.

Il bando si articolerà in 4 Azioni conseguenti, per una durata attesa di 27 mesi per gli enti pubblici e 11 per quelli privati.

Verranno selezionate le prime 10 proposte provenienti da organizzazioni pubbliche e le prime 5 da quelle private, le quali avranno la possibilità di ottenere supporto dedicato (legale e non solo), mirato e il contributo di imprese leader per la co-creazione di soluzioni innovative. Inoltre, ciascuna organizzazione selezionata potrà ricevere una sovvenzione fino a 41.500 euro, per un budget complessivo di 515.000 euro integralmente finanziato dalla Commissione europea. Scadenza fissata al 31 marzo 2023.