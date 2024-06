Innovation Roadshow Napoli, Casa delle Tecnologie Emergenti rilancia il matchmaking tra startup e investitori

Nell’ambito dell’Innovation Roadshow, tour nazionale dell’Innovazione promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si svolgerà a Napoli giovedì 27 e venerdì 28 giugno alla Mostra d’Oltremare l’appuntamento ospitato dalla Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) del Comune di Napoli Infiniti Mondi.

L’evento, che si apre con i saluti istituzionali del Viceministro alle Imprese e al Made in Italy Valentino Valentini, del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’Assessore alla Ricerca, all’Innovazione e alle Startup della Regione Campania, Valeria Fascione, si propone come momento di confronto tra le CTE, gli investitori e le startup innovative, ponendo così le basi per lo sviluppo di nuove collaborazioni e sinergie. La due giorni, riservata agli addetti ai lavori, prevede diversi momenti di approfondimento sul tema degli impatti e degli sviluppi futuri delle tecnologie applicate all’ambito delle industrie creative e culturali, mission prioritaria di CTE Infiniti Mondi. I partecipanti avranno la possibilità, in particolare, di prendere parte a specifiche sessioni dedicate all’ecosistema territoriale a supporto delle imprese, all’industria del Gaming e dell’audiovisivo e al rapporto tra Innovazioni Tecnologiche, Creatività e Industria dell’Intrattenimento. La tappa di Napoli sarà inoltre un’occasione per presentare le attività svolte dalla CTE Infiniti Mondi, e prevede un pitch di undici startup selezionate dal programma di incubazione realizzato. Grazie alla presenza dei principali attori dell’innovazione, l’iniziativa promuoverà il matchmaking tra le startup e gli investitori presenti (Invitalia, Simest, Angels4Woman, Giffoni Innovation Hub, Italiacamp, BCC Napoli, 012 Factory).

IL PROGRAMMA

Apertura giovedì 27 alle ore 11 presso il Palacongressi della Mostra d’Oltremare con le Istituzioni. Seguiranno poi una tavola rotonda sul tema “L’ecosistema territoriale a supporto delle imprese” e la presentazione della CTE Infiniti Mondi, i cui laboratori prenderanno vita nel Real Albergo dei Poveri. Nel pomeriggio, si susseguono Jacopo Perfetti con il suo Inspirational Speech e il panel “Il rapporto tra innovazioni tecnologiche, creatività e industria dell’intrattenimento con la partecipazione di Alessandro Grespan (sceneggiatore di The Jackal), del produttore Luciano Stella e di Diego Viezzoli (AVFX). Chiude i lavori della giornata la presentazione del docufilm “Il segreto di Liberato” con un dibattito tra registi e produttori.

Venerdì 28 giugno, per la seconda giornata di lavori, gli appuntamenti si sposteranno al Padiglione 10 della Mostra d’Oltremare dalle ore 10 in poi, con la tavola rotonda sul tema “L’Industria del Gaming tra Accessibilità, Cyber Security, Cultural Game e IA” e, nel pomeriggio, la presentazione del Meta Lab “A proposito di Metaverso. Tecnologie, progetti, strategie e creatività”, a cui parteciperà Meta, e all’interno della quale verranno illustrate le potenzialità del Metaverso, i progetti in corso e le possibili strategie per le aziende che vogliono sperimentare questa tecnologia.

IL TOUR NAZIONALE DELL’INNOVAZIONE

La tappa di Napoli dell’Innovation Roadshow fa parte del tour nazionale dell’innovazione, che prevede nel corso dell’anno 7 momenti di confronto nelle diverse città italiane che ospitano le Case delle Tecnologie Emergenti (CTE) finanziate con il bando MIMIT dell’agosto 2022.

Il ciclo di incontri realizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l’obiettivo di mettere in rete i territori con l’ecosistema dell’innovazione e far conoscere gli incentivi nazionali del Ministero a sostegno delle imprese innovative. Il tour, partito da Bologna con approfondimenti sul tema “IoT e industria 4.0”, offre l’opportunità alle diverse CTE di presentare le sperimentazioni condotte negli specifici settori strategici e le soluzioni sviluppate insieme con le imprese e le startup del proprio ecosistema. Le altre tappe del tour, in aggiunta a quella napoletana del 27 e 28 giugno su Gaming e Metaverso, sono previste a Campobasso (sul tema Sport e wellbeing), Taranto (One health), Cagliari (Smart city), Pesaro (Imprese culturali) e Genova (Industria creativa).

Il format dell’Innovation Roadshow 2024 punta al matching e networking tra startup, PMI, imprese del territorio e i principali investitori pubblici e privati, con l’obiettivo di creare sinergie strategiche per lo sviluppo imprenditoriale e convalidare il ruolo delle CTE come aggregatori di innovazione sul territorio e acceleratori di sviluppo. Le CTE mirano infatti a coniugare le competenze scientifiche dell’Università e degli Enti di ricerca con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori che si ritengono strategici al fine di aumentare la competitività dei territori. L’obiettivo è offrire uno spazio fisico e le risorse necessarie per sviluppare idee di imprese, sperimentare nuove tecnologie e trasferire le conoscenze acquisite verso soggetti quali startup e PMI che possono trarre particolari benefici dalle trasformazioni digitali.