Innovation Village arriva nel metaverso con IV AwardMeta Experience

Innovation Village, in programma i prossimi 27 e 28 ottobre presso la Città della Scienza a Napoli, presenta una nuova iniziativa rivolta all’utilizzo delle nuove tecnologie di fruizione e di incontri da remoto, il Metaverso.

Con l’iniziativa Innovation Village Award Meta Experience, realizzata in collaborazione con la società Major Bit Innovation attraverso il suo creative hub Visual.it, per la prima volta si potrà infatti esplorare in maniera immersiva e virtuale un nuovo spazio espositivo dedicato al premio Innovation Village Award, che nell’ambito della settima edizione della manifestazione assegnerà riconoscimenti alle innovazioni più sostenibili.

Utilizzando strumenti come pc, smartphone, tablet o visori di realtà virtuale, sarà possibile visionare video foto e documenti inerenti alle proposte presentate negli anni 2020 e 2021 e in anteprima vedere i progetti selezionati per l’anno 2022.

Una volta all’interno dell’Innovation Village Award Meta Experience, ogni singolo utente potrà interagire e dialogare con l’avatar di altri utenti presenti. Inoltre, qualora il device utilizzato possegga una webcam, sarà possibile interagire in modalità live all’interno dello spazio virtuale per rendere ancora più reale l’interazione.

La semplicità di utilizzo della piattaforma offrirà la possibilità ad un pubblico molto vasto di poter partecipare da qualsiasi parte del mondo in maniera interattiva e coinvolgente.

Con il Metaverso si entra così in una nuova era evolutiva di internet, che passa da un concetto di navigazione tramite browser a uno di partecipazione all’interno di uno spazio virtuale. Il Metaverso permette di essere presenti all’interno in un ambiente 3D persistente in cui muoversi da un luogo all’altro è semplice come camminare da una stanza all’altra.

La stessa desinenza “meta” deriva dalla parola greca “oltre”: si va dunque oltre ciò che è possibile oggi, oltre i vincoli degli schermi, oltre i limiti della distanza e della fisica, è un futuro in cui tutti possono essere presenti l’uno con l’altro, creare nuove opportunità e sperimentare. Tutto questo si sposa con la mission del premio Innovation Village Award, che vuole aprire le porte a un pubblico più vasto e presentarsi alle generazioni future all’avanguardia con nuovi sistemi di comunicazione.