Innovation Village Award 2022: candidature entro il 25 luglio

Ancora pochi giorni per partecipare all’Innovation Village Award 2022, premio annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori, che possano apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU.

C’è tempo fino al 25 luglio per presentare le proposte all’Innovation Village Award le cui premiazioni avverranno il 14 ottobre a Procida nella semifinale dalla sezione speciale “La cultura non isola” e nella finale del 27 ottobre a Napoli.

Cosa si cerca? Una tecnologia/prodotto/soluzione già sul mercato, o quantomeno testata a un livello di prototipo o di pilot, sviluppata negli ultimi due anni, in grado di apportare un valore aggiunto, un beneficio dimostrabile in termini di sviluppo sostenibile e che sia riconducibile ad uno o più dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Dieci le aree tematiche

Le tecnologie dovranno essere sviluppate in una delle 10 aree tematiche previste dal bando:

Area tematica 1 Digital manufacturing | Edilizia | Artigianato digitale | Design | Fashion

Area tematica 2 Nuovi materiali | Materiali avanzati

Area tematica 3 Smart Technologies | IT | Internet delle cose | Robotica | Fintech

Area tematica 4 Beni culturali e ambientali | Innovazione e ricerca sociale | Accessibilità | Istruzione e Formazione | Digital Education | New Media | Housing sociale | Turismo sociale e culturale

Area tematica 5 Biomedicale | Salute

Area tematica 6 Ambiente | Energia | Mobilità sostenibile | Blue Growth | Smart city

Area tematica 7 Agricoltura sostenibile e sociale | Agrifood

Chi può partecipare

Possono partecipare al bando Innovatori, Professionisti, Maker, Ricercatori (in forma singola o in gruppi); Associazioni e Fondazioni; PMI e Imprese sociali (di piccole e medie dimensioni); Startup innovative e Spin Off costituiti.