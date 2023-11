Innovation Village Award 2023, ecco i 24 finalisti. Venerdì 17 la proclamazione dei vincitori

Tutto pronto per la finale della quinta edizione di Innovation Village Award, in programma venerdì 17 novembre presso l’Auditorium Porta del Parco di Napoli. Il premio è istituito da Knowledge for Business con Asvis ed Enea, organizzato con Tecup e il supporto di Regione Campania e Comune di Napoli e Optima Italia main sponsor, nell’ambito delle attività del network Innovation Village.

Sul palco, dalle ore 9, i migliori 24 progetti di quest’anno, scelti tra le 185 candidature provenienti da innovatori di tutta Italia. Nella prima fase, i finalisti degli 8 ambiti di innovazione si presenteranno con un pitch di 4 minuti e saranno votati dalla giuria presente in platea, che riunisce oltre cento figure di spicco dell’innovazione, del giornalismo, delle istituzioni e del mondo accademico.

Gli 8 vincitori si ritroveranno nella finalissima del pomeriggio, il Torneo Optima Italia, presentata dalla giornalista Eleonora Chioda, per decretare il vincitore dell’edizione 2023. La competizione sarà incentrata sulla presentazione di progetti, persone, obiettivi di sostenibilità e possibili sviluppi delle proposte in gara, attraverso format e modalità nuove: un vero e proprio show che segue la formula dei tornei sportivi, con sfide a eliminazione diretta che metteranno alla prova creatività e abilità del singolo e di squadra, nel raccontare il valore del progetto.

Il IV Award 2023 assegnerà premi in denaro, menzioni e servizi di accelerazione messi a disposizione da organizzatori e partner:

Vincitore IV Award 2023 : 5.000 euro in denaro.

: 5.000 euro in denaro. Premio Optima Italia : 3.000 euro più programma di accelerazione di 6 mesi, con servizi specialistici e formativi finalizzati alla crescita e alla valorizzazione del progetto. Riservato allo sviluppo di tecnologie, soluzioni e servizi innovativi nell’ambito dell’efficientamento energetico.

: 3.000 euro più programma di accelerazione di 6 mesi, con servizi specialistici e formativi finalizzati alla crescita e alla valorizzazione del progetto. Riservato allo sviluppo di tecnologie, soluzioni e servizi innovativi nell’ambito dell’efficientamento energetico. Premio Materias : 1.500 euro più programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia. Riservato al miglior progetto in ambito nuovi materiali e materiali avanzati

: 1.500 euro più programma di accelerazione di 3 mesi, con servizi specialistici per la crescita e valorizzazione della tecnologia. Riservato al miglior progetto in ambito nuovi materiali e materiali avanzati Premio Flex Packaging : 1.500 euro più servizi di affiancamento per lo sviluppo dell’idea progettuale. Riservato a progetti per lo sviluppo di packaging sostenibile e food contact, applicazioni di active packaging.

: 1.500 euro più servizi di affiancamento per lo sviluppo dell’idea progettuale. Riservato a progetti per lo sviluppo di packaging sostenibile e food contact, applicazioni di active packaging. Premio Distretto Aerospaziale della Campania : Servizi di affiancamento per lo sviluppo dell’idea progettuale per una durata di 6 mesi. Riservato al miglior progetto di innovazione sostenibile negli ambiti aerospazio, mobilità sostenibile, logistica, smart city.

: Servizi di affiancamento per lo sviluppo dell’idea progettuale per una durata di 6 mesi. Riservato al miglior progetto di innovazione sostenibile negli ambiti aerospazio, mobilità sostenibile, logistica, smart city. Premio EIT Health Innostars : Consulenza personalizzata con l’Ecosystem Lead for Italy per il supporto dedicato alla partecipazione alle Accelerator calls 2023; voucher per accedere all’EIT Health Mentoring and Coaching Network, una piattaforma di una vasta gamma di esperti, partner, istituzioni e aziende in tutta Europa.

: Consulenza personalizzata con l’Ecosystem Lead for Italy per il supporto dedicato alla partecipazione alle Accelerator calls 2023; voucher per accedere all’EIT Health Mentoring and Coaching Network, una piattaforma di una vasta gamma di esperti, partner, istituzioni e aziende in tutta Europa. Premio ASviS per l’Anno Europeo delle Competenze : Accesso gratuito ai corsi E-learning sullo sviluppo sostenibile e partecipazione ad una delle iniziative del Festival dello Sviluppo sostenibile 2024. Riservato al progetto che meglio valorizzi le competenze trasversali come condizione decisiva per cogliere le opportunità offerte dalla transizione verde e digitale.

: Accesso gratuito ai corsi E-learning sullo sviluppo sostenibile e partecipazione ad una delle iniziative del Festival dello Sviluppo sostenibile 2024. Riservato al progetto che meglio valorizzi le competenze trasversali come condizione decisiva per cogliere le opportunità offerte dalla transizione verde e digitale. Premio ASviS Festival dello Sviluppo Sostenibile : Valorizzazione dei progetti sui canali di comunicazione dell’ASviS nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024. Riservato agli 8 campioni di ambito.

: Valorizzazione dei progetti sui canali di comunicazione dell’ASviS nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024. Riservato agli 8 campioni di ambito. Premio Associazione Donne 4.0 : attività di mentorship sul tema Empowerment and Leadership per tre aziende/progetti selezionati. Riservato ai primi tre progetti valutati positivamente rispetto all’impegno al superamento del divario di genere.

: attività di mentorship sul tema Empowerment and Leadership per tre aziende/progetti selezionati. Riservato ai primi tre progetti valutati positivamente rispetto all’impegno al superamento del divario di genere. Premio Sport e Salute : Masterclass dedicata col program director/operation manager di WeSportUp su una tematica da individuare a seconda dei progetti vincitori. Riservato ai due migliori progetti nell’ambito delle tecnologie e applicazioni digitali per sport

: Masterclass dedicata col program director/operation manager di WeSportUp su una tematica da individuare a seconda dei progetti vincitori. Riservato ai due migliori progetti nell’ambito delle tecnologie e applicazioni digitali per sport Premio Enterprise Europe Network : I 24 progetti finalisti hanno partecipato alla Pitch Session che ha inaugurato, lo scorso 16 ottobre, il Virtual Brokerage Event 2023, organizzato da ENEA EEN e Bridgeconomies in collaborazione con partner nazionali e internazionali della rete Enterprise Europe Network.

: I 24 progetti finalisti hanno partecipato alla Pitch Session che ha inaugurato, lo scorso 16 ottobre, il Virtual Brokerage Event 2023, organizzato da ENEA EEN e Bridgeconomies in collaborazione con partner nazionali e internazionali della rete Enterprise Europe Network. Premio Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ministero delle Imprese e del Made in Italy: Supporto all’accesso al percorso di tutela della proprietà industriale (brevetti, marchi e disegni). Riservato ad uno tra i 24 progetti finalisti.

Previste anche le menzioni ENEA per Economia Circolare, Giffoni Innovation Hub, 012 Factory, Innovup, Sella-Sellalab, Ordine degli Ingegneri di Napoli e a|cube.

Questo l’elenco completo dei 24 finalisti di IV Award 2023, tre per ognuno degli 8 ambiti tematici: Camelot Debate (Piemonte); Co-Cooking LAB (Lombardia); Realverso Lucanum (Basilicata); ABzero/Life saving partner (Toscana); Involve Space (Lombardia); Virtual Inspection-Co2 (Campania); Bio-Pannello isolante BioBuildingBlock (Campania); WaterSave (Campania); Wave, rubinetto IoT (Piemonte); CyLock (Lazio); InHelmet (Basilicata); PRISMA-I-Pro (Campania); Alpha Food (Sicilia); Lualtek (Sicilia); Vivi (Campania); Actipres (Campania); Biotag, il bollino salvafreschezza (Piemonte); Krill (Lombardia); Circe (Campania); Infermiere di quartiere (Lazio); Sanidrink (Campania); Medere (Lazio); Tune (Campania); WeavingTech (Lombardia).

Dettagli e schede tecniche dei progetti finalisti: https://innovationvillage.it/iv-award-2023/

Ingresso libero previa registrazione: https://iv-award-2023.sharevent.it/it-IT/subscription