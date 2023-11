Innovation Village Award 2023: trionfa la startup pisana ABzero con la Smart Capsule per il trasporto di sangue

ABzero è il vincitore della quinta edizione di Innovation Village Award, che si è svolta presso l’Auditorium Porta del Parco di Napoli. La startup di Pisa ha sviluppato il primo sistema che fornisce un servizio di trasporto specializzato per prodotti come sangue, organi, tessuti, campioni biologici che richiedono il controllo della qualità durante il trasporto. Con la soluzione Smart Capsule, la capsula è in grado di monitorare non solo temperatura ed umidità del bene trasportato, ma anche pH ed emolisi, garantendo condizioni ideali per i beni durante il trasporto. E può essere trasportata da qualsiasi veicolo, compresi i droni. La soddisfazione di Giuseppe Tortora, founder e Ceo di ABzero: ”L’idea nasce dalla necessità di trasportare materiale medicale deperibile tra ospedali in maniera tracciabile e veloce, abbinando la sensorizzazione della Smart Capsule all’utilizzo con veicoli autonomi e droni, attraverso un’App che i medici potranno utilizzare per abilitare il servizio”. Al secondo posto, sconfitto nella finale di un format che è stato un autentico show sulla formula dei tornei sportivi, con sfide a eliminazione diretta che hanno messo alla prova la creatività dei partecipanti, si è classificato il progetto napoletano Prisma-I-Pro, che ha presentato una mano robotica meccanicamente robusta ed equipaggiata con sensori di forza posizionati sulla punta delle dita, in grado di fornire una sensazione tattile durante la presa e la manipolazione di oggetti.