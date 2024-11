Innovation Village Award, ecco i finalisti: appuntamento domani a Napoli per la fase conclusiva

Dopo la fase di valutazione dei 192 progetti presentati, la giuria di Innovation Village Award ha selezionato i 24 finalisti dell’edizione 2024, tre per ciascuno degli ambiti tematici del premio: tra questi, ci sono anche i tre vincitori di Start Cup Campania, Start Cup Lazio e Start Cup Puglia 2024. I finalisti rappresentano 9 regioni d’Italia, a conferma della crescita di un premio giunto alla sesta edizione, che distribuirà – con i numerosi partner – 23 tra premi e menzioni.

La finale di Innovation Village Award si terrà domni, venerdì 15 novembre 2024, presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, a Napoli: un’intera giornata che sarà una vera e propria festa dell’innovazione sostenibile, durante la quale i finalisti presenteranno i loro progetti, proposte innovative che spaziano in ambiti strategici come la sostenibilità ambientale, l’agrifood, la salute e la manifattura digitale.

Quest’anno, oltre alla finale, ci sarà anche un evento di networking che darà visibilità ad alcuni dei progetti che, pur non essendo giunti alla finale, hanno mostrato un grande potenziale e meritano un’occasione per connettersi con la rete di investitori e partner del Village.

Ecco, dunque, i finalisti per ogni ambito tematico:

Beni culturali, Ed. digitale, Industrie creative, Innovazione sociale, Turismo: BYF – Build Your Future (Lazio), Limitless, la carrozzina verticalizzante alla moda (Puglia), Tadà Play – Le storie che giochi (Campania).

Aerospazio, Logistica, Mobilità sostenibile, Smart city: DeepSpeed (Lombardia), Hyperdart (Lombardia), HEAD by Airizon (Campania).

Ambiente, Blue growth, Edilizia sostenibile, Energia: Risparmio energetico e sostenibilità edifici (Campania), Industrie sostenibili (Puglia), Sinergy Flow (Lombardia).

ICT, IoT, Robotica, Smart technologies: Èlevit (Emilia-Romagna), Progetto Niver (Emilia-Romagna), Tutt-IoT: Ecosistema IoT per la pulizia e la programmazione delle forniture (Lombardia).

Agricoltura sostenibile, Agritech: Olivia (Marche), GrowMate (Lazio), Visioning (Lombardia).

Manifattura digitale, Materiali avanzati, Nuovi materiali: rComposite: un nuovo materiale composito riciclabile a fine vita (Friuli-Venezia Giulia), Servati (Puglia), Qwarzo: la barriera a base minerale che protegge e non altera i materiali che riveste (Lombardia).

Biotecnologie, Salute dell’uomo, Tecnologie e applicazioni digitali per lo sport: Diagnostica polmonare predittiva (Lazio), Dino by Paperbox (Piemonte), Renewaball – la prima pallina da tennis e padel circolare al mondo (Veneto).

Speciale Start Cup (in attesa delle finali): BeadRoots (vincitore Start Cup Puglia), RideSense (vincitore Start Cup Campania), Salus Vision Mobile (vincitore Start Cup Lazio).

Innovation Village Award, istituito e sostenuto da Knowledge for Business, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed ENEA, vede Optima Italia come main sponsor, con il supporto di altri partner strategici provenienti dal mondo dell’innovazione e della sostenibilità. La manifestazione ha il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. I premi dell’Innovation Village Award 2024 comprendono riconoscimenti in denaro e servizi, destinati a supportare i progetti innovativi nei settori della sostenibilità, tecnologia e sviluppo sociale, e offrono sia risorse finanziarie che servizi specializzati per l’accelerazione e lo sviluppo delle idee.

Questo l’elenco dei premi di Innovation Village Award 2024:

Premio Primo Classificato IV Award 2024: 5.000 euro in denaro; Premio Optima Italia: 3.000 euro più 6 mesi di accelerazione (efficienza energetica); Premio UniPegaso: 3.000 euro più supporto per progetti di IA, AR, VR e robotica per E-learning; Premio Meditech: 2.500 euro più corso su data sharing; Premio Materias: 1.500 euro più 3 mesi di accelerazione (materiali avanzati); Premio Flex Packaging: 1.500 euro più supporto per progetti di packaging sostenibile; Premio Bugnion: voucher di 2.500 euro in servizi per la tutela della proprietà intellettuale; Premio DAC – Space Economy for Sustainability: 6 mesi di affiancamento per progetti Space economy; Premio Confagricoltura Campania: programma di mentorship per innovazione nel settore agricolo; Premio EIT Health: consulenza del valore di 1.200 euro; Premio Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: supporto per la tutela della proprietà industriale; Premio Enterprise Europe Network: partecipazione alla Pitch Session e al Virtual Brokerage Event 2024; Premio Associazione Donne 4.0: mentorship di 12 ore per empowerment e leadership femminile; Premio ASviS – Festival dello Sviluppo Sostenibile: valorizzazione degli 8 progetti vincitori sui canali ASviS; Premio Bosch-Tec: partecipazione ad un evento formativo in ambito soft skills.

Menzione Innovup: un anno di adesione gratuita al network e consulenze; Menzione 012 Factory: consulenza di 10 ore sul business modeling; Menzione Sellalab: accesso al network Sella e servizi di mentoring; Menzione ENEA: incontro con ENEA per lo sviluppo dell’idea progettuale; Menzione Giffoni Innovation Hub: visibilità e spazi agli eventi Giffoni; Menzione a|cube: accesso a eventi, network, postazioni di coworking, e revisione del pitch.

Altri riconoscimenti sono messi in palio da Didacta Italia: partecipazione gratuita a Didacta Italia, fiera sull’innovazione del mondo della scuola; e da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, che mette in palio un riconoscimento riservato, tra i finalisti, a ingegneri iscritti all’Ordine.