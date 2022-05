Innovation Village, lunedì 9 maggio a CIttà della Scienza al via la settima edizione

Lunedì 9 maggio nello Spazio Eventi e Congressi di Città della Scienza parte la settima edizione di Innovation Village, fiera-evento “sull’innovazione e la promozione di circuiti collaborativi fra ricerca e imprese”. Gli eventi che avranno luogo nell’ambito della manifestazione verteranno sull’ecosistema dell’innovazione, sulle nuove tecnologie nelle aree interne dinamiche con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, sul lancio della call dell’Innovation Village Award 2022, sul digital gender gap e sulla cultura dell’accoglienza.

L’edizione 2022 dell’Innovation Village Award ha come main sponsor Optima Italia, digital company italiana attiva nel mercato delle telecomunicazioni e dell’energia e della telemedicina e dell’healthcare (con il brand YouHealthy). Per la quarta edizione dell’Innovation Village Award, Optima Italia, ha istituito un premio riservato allo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi nell’ambito dell’healthcare.

Nell’ambito dell’evento del 9 maggio sarà lanciata la call dell’Innovation Village Award, “il premio – scrivono i promotori -che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile sviluppati da startup, imprese, ricercatori e innovatori che possono apportare un contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030”.

L’edizione 2022, si legge nella nota, “vedrà l’assegnazione di 9 premialità e 6 menzioni speciali, con riconoscimenti in denaro e in programmi di accelerazione con servizi specialistici e formativi, servizi di affiancamento e programmi di formazione finalizzati alla valorizzazione dei progetti vincitori, messi in palio dai partner che lanceranno le varie sfide oggetto dell’Innovation Village Award”.