Innovation Village, tutto pronto per l’ottava edizione a Villa Doria d’Angri

È in programma mercoledì 10 e giovedì 11 maggio a Napoli, presso Villa Doria d’Angri (via Petrarca, 80) l’ottava edizione di Innovation Village, la fiera di riferimento del Sud Italia legata all’innovazione. La partecipazione è gratuita (previa registrazione), tutti gli eventi sono in presenza dalle ore 9:00 alle 18:30.

Molto fitto il calendario di conferenze, workshop, tavoli di lavoro e incontri one-to-one: obiettivo principale sarà promuovere lo scambio di idee e conoscenze e co-progettare soluzioni tecnologiche innovative e funzionali attraverso la creazione di circuiti collaborativi fra ricerca e imprese. La manifestazione è organizzata da Knowledge for Business e promossa da Regione Campania con il contributo dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, che mette a disposizione Villa Doria D’Angri.

“L’innovazione approda in uno dei luoghi della grande storia napoletana”, afferma Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village. “Anche quest’anno faremo incontrare tutti i principali attori di settore, per due giorni di networking nell’area espositiva Tech Transfer, sezione dedicata al trasferimento tecnologico, con dimostrazioni, tavoli di lavoro e panel tematici”.

In programma la presentazione di Innovation Village Award, il premio annuale organizzato con Asvis ed Enea e sponsorizzato da Optima rivolto ai progetti di innovazione sostenibile, con la sua quinta edizione. Dopo 600 progetti raccolti nelle passate quattro edizioni, quest’anno IV Award cambia pelle e diventa un contest performativo.

Con Regione Campania si parlerà di opportunità internazionali offerte dalla Space Economy; materiali bio-based e cibi sintetici, nuova frontiera per l’industria generativa del futuro, capace di ridurre l’impronta ambientale di sistemi di produzione e di prodotti troppo inquinanti. E poi le risorse europee nella programmazione regionale 2021-2027 per Ricerca, Innovazione e Startup, le nuove linee di finanziamento per le imprese previste nel FESR Campania e il nuovo bando di sostegno alle start up innovative. In agenda anche tavoli di lavoro organizzati con Associazione Donne 4.0 e con il sistema di incubatori della Campania, grazie all’impegno dell’assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione.

Si rinnova la partnership con Inail, che organizza nell’ambito di IV il forum “Made in Inail”, organizzato dalla Direzione regionale Campania. Un momento di confronto e dialogo tra esperti, addetti ai lavori e stakeholders sulle strategie di contrasto più efficaci agli infortuni e alle malattie professionali.

Previsto anche un evento sul tema quantum technologies per le imprese, con la presentazione del progetto per la creazione di un nodo di quantum computing a Napoli, grazie al lavoro del Dipartimento di Fisica dell’Università Federico II. Non mancheranno i protagonisti dell’innovazione come Campania Digital Innovation Hub, capofila del progetto PRIDE “Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta”, progetto europeo che vuole agevolare la transizione digitale delle imprese e della P.A. attraverso l’adozione delle tecnologie digitali avanzate. Stress Scarl presenterà invece DIHCUBE, hub nazionale per l’innovazione digitale nel mondo delle costruzioni.

In agenda anche il tavolo di lavoro “Programmi e interventi per la collaborazione tra università, ricerca e imprese”: presenti tra gli altri il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Università della Campania Luigi Vanvitelli. E poi l’innovazione nella filiera agroindustriale con numerosi workshop; vantaggi e limiti dell’intelligenza artificiale nei diversi ambiti di applicazione. Fondamentale il contributo degli Ordini professionali dei dottori commercialisti e degli Ingegneri di Napoli, con sessioni che prevedono il rilascio di crediti formativi professionali. Media partner è Fasi, media online specializzato sulle strategie finanziarie per lo sviluppo.