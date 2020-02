Innovazione 2020, asse Canada-Italia: premio per ricercatori e startupper

L’Ambasciata del Canada ha lanciato il Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2020 con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i due paesi in materia di innovazione.

Il Premio è rivolto a esperti, ricercatori, scienziati, startupper, creativi e innovatori italiani interessati a sviluppare progetti con partner canadesi nei seguenti settori prioritari:

Governance ed etica nel Cyberspazio e nell’uso dell’Intelligenza Artificiale

Vita migliore per tutti, indipendentemente dal genere

Abitare ambienti estremi

Lavoro al tempo dell’economia digitale

Vivere entro la capacità limite della Terra

I vincitori del Premio riceveranno una somma pari al massimo a 3.000 euro a copertura delle spese da sostenere per la visita in Canada finalizzata a sviluppare il progetto.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 1° aprile 2020.