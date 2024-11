Innovazione, a Napoli LV8-Missione Futuro: learning game per orientare il percorso formativo

Sono circa 800 i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di secondo grado di Napoli e provincia che ieri mattina hanno riempito la Sala Newton di Città della Scienza a Napoli per la presentazione del progetto LV8 – Missione Futuro nel contesto della convention 3 Giorni per la Scuola organizzata dalla Regione Campania e dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania.

Una mattinata divertente e stimolante, ricca di ospiti, che ha coinvolto studenti e studentesse in momenti formativi e informativi incentrati su orientamento, fake news e soprattutto competenze digitali, legate al mondo del lavoro e come strumenti per costruire il proprio futuro, da acquisire anche attraverso l’applicazione LV8. Due ore di attività e intrattenimento, in cui le competenze digitali sono state indagate in modo creativo e divertente, mettendo in scena uno spettacolo grazie agli ospiti coinvolti, che hanno risolto – insieme ai ragazzi e alle ragazze in sala – le missioni del nuovo format del gioco-apprendimento Viaggio nell’Orientaverso. Sviluppato da Fondazione Vodafone insieme a Next-Level e a tanti studenti e docenti per il progetto LV8 – Missione Futuro, il nuovo format di gioco vedrà i giovanissimi affrontare sfide e risolvere enigmi per uscire da una escape room e soprattutto imparare a usare il digitale per orientare il proprio percorso formativo e lavorativo. Ad ogni task risolta si raggiungerà una competenza specifica, certificata e riconosciuta secondo il framework dell’Unione europea, quindi valorizzabile da studenti e studentesse anche all’interno del loro curriculum. LV8 – Missione Futuro ha infatti come obiettivo per l’anno scolastico 2024/25 di offrire a studenti e studentesse di tutta Italia gli strumenti digitali per esplorare proprie inclinazioni e nuove opportunità durante il proprio percorso scolastico e per orientarsi nelle scelte formative e professionali post-diploma. Tutto attraverso l’utilizzo del learning game LV8, l’app gratuita di Fondazione Vodafone che ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani in percorsi di apprendimento divertenti per acquisire conoscenze digitali, certificate con Open Badge, attraverso l’esperienza del videogioco. Nata per rivolgersi ai cosiddetti NEET – ragazze e ragazzi che non studiano e non lavorano, LV8 è presente da diversi anni anche nelle scuole secondarie di secondo grado come strumento in grado di portare il digitale tra i banchi di scuola in modo innovativo e divertente e offrire un contributo al contrasto alla dispersione scolastica. “Come Fondazione Vodafone ci occupiamo da più di vent’anni di attività sociali sul territorio con la missione di metter al servizio delle persone tutte le potenzialità abilitate dal digitale e dalla tecnologia. Negli ultimi anni lo facciamo attraverso LV8, un’app che vuole diffondere competenze digitali tra ragazzi e ragazze a partire dai 14 anni in su attraverso il gioco” racconta Lucia Zaietta, Segretaria Generale di Fondazione Vodafone. “Oggi abbiamo dimostrato quanto le competenze digitali possano essere fondamentali anche per l’orientamento delle nuove generazioni e per guardare al futuro con maggiore consapevolezza e fiducia. Un modo utile – conclude Zaietta – a orientarsi e navigare tra le opportunità a disposizione ma anche per comprendere meglio se stessi, le proprie inclinazioni e le proprie passioni per scegliere una delle tante strade possibili per il proprio futuro”. “Il nostro viaggio – aggiunge Caterina Corapi, Direttrice di Next-Level Ets – è cominciato 10 anni fa proprio da Scampia, per questo il legame con la Campania è fortissimo. Da sempre crediamo nel dare valore al talento e anche oggi, con questi 800 ragazzi e ragazze di Napoli, è stata una grande emozione poter raccontare e condividere l’esperiena di LV8 e vedere la loro reazione a un progetto che si pone l’obiettivo di aprire nuovi possibili scenari futuri, attraverso l’apprendimento di competenze digitali. Questa è solo una delle tante tappe che ci aspettano, qui al sud, per presentare il nuovo viaggio nell’orientaverso, così da aiutare questi studenti e studentesse a sviluppare a pieno le loro potenzialità”. Gli appuntamenti di lancio di LV8 – Missione Futuro continuano, poi, grazie alla sinergia con il Salone dello Studente, con cui Next-Level organizzerà sessioni di gioco in alcune tappe, e incontri nelle scuole alla presenza di un formatore esperto.