Innovazione, a Roma arriva “Julia 2.0”: l’evoluzione dell’intelligenza urbana

Una Julia più interattiva, più evoluta, con nuove funzioni e anche un nuovo logo. È la versione 2.0 dell’assistente virtuale di Roma Capitale, l’evoluzione dell’intelligenza urbana presentata oggi a Roma e disponibile su whatsapp, telegram, messenger e web. Dopo 4 mesi di sperimentazione, 540mila messaggi e 665 segnalazioni di problemi e suggerimenti, con la seconda release, Julia, quindi, evolve per rispondere in modo più completo e personalizzato sulla città. Ma l’assistente virtuale non si ferma qui perché nel 2026, con la versione 3.0, diventerà un’app vera e propria, come annunciato dal sindaco Roberto Gualtieri, che, tra le altre cose, consentirà di inviare promemoria, potrà riconoscere l’utente a vari livelli e il servizio passerà da “ti dico come si fa” a “lo faccio per te”. Intanto, tra le nuove funzionalità della versione 2.0 attiva già da ieri ci sono: ampliamento del patrimonio informativo, come orari Ztl, aule studio, servizi sharing; capacità di memoria; si passa da 8 a 15 domini informativi con informazioni legate all’intrattenimento, alla city experience e ai servizi essenziali del Comune di Roma; la geolocalizzazione.

Inoltre, con la formula “cambiamo argomento”, si dà la possibilità a Julia di voltare pagina per migliorare la precisione delle risposte e, quindi, a reimpostare il contesto. Rimangono, poi, come nella prima release, le 80 lingue disponibili, la gratuità del servizio, le risposte svincolate da logiche commerciali, le informazioni in tempo reale e certificate. Per incrementare i dati degli esercizi commerciali è possibile registrare l’attività di cui si è proprietari all’interno dell’area esercenti del portale turistico-culturale di Roma Capitale. Inoltre, l’architettura di Julia passa da mono a multi agent: vengono introdotti, oltre a Julietta, Giano, Apollo e Mercurio, come spiegato da Mauro Sagratella di Microsoft. Un agent è un’entità che utilizza Large Language Model per interpretare le richieste, attivare strumenti e fornire risposte all’utente. “Julia 2.0 sa più cose, ha una migliore capacità di comprensione, di comunicazione, di interazione con l’utente, con i cittadini, con i turisti – ha spiegato Roberto Gualtieri – Sa tutto sul Giubileo dei Giovani e quindi si presenta più pronta per svolgere la funzione di supporto a conoscere Roma, a viverla, a esplorarla e a fare tante cose per i turisti, per i pellegrini e anche per i romani”.