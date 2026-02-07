Innovazione, a Roma uno sportello di consulenza per le imprese

Al via la seconda edizione di “Cte Compass”, lo sportello di consulenza per l’innovazione promosso dalla Casa delle tecnologie emergenti di Roma e dedicato ad aspiranti innovatori e startup che vogliono trasformare idee promettenti in progetti concreti, strutturati e pronti a competere sul mercato. Lo riferisce in una nota il Comune di Roma. Dopo una prima edizione che ha coinvolto più di 100 progetti – prosegue la nota – il programma si consolida come uno degli strumenti operativi più rilevanti dell’ecosistema romano dell’innovazione. Un percorso pensato per dare struttura, metodo e velocita’ alle idee imprenditoriali, accompagnandole dalla validazione del modello di business fino all’accesso a opportunita’ di mercato, incubazione e investimento.

Cte Compass – spiegano dal Campidoglio – nasce dalla visione dell’assessorato alle Attività produttive, Pari opportunità e Attrazione investimenti di Roma Capitale, guidato dall’assessora Monica Lucarelli, che promuove un modello di innovazione fondato sull’integrazione tra competenze, capitale umano e istituzioni come leva strategica di sviluppo economico per il territorio. Anche questa seconda edizione, come la prima, è realizzata in collaborazione con Zest, tra i principali operatori italiani nell’ecosistema dell’innovazione, attivo nel venture capital early-stage, nell’accelerazione di startup e nei programmi di open innovation.

Il programma offre sessioni di consulenza individuali con professionisti del settore, finalizzate ad accompagnare idee e startup in ogni fase di crescita: dallo sviluppo di soluzioni ad alto potenziale alla preparazione per percorsi di accelerazione e pitch competition. Lo sportello si rivolge sia ad aspiranti innovatori con progetti early-stage, sia a startup già costituite che intendono consolidare la propria crescita e accedere a nuove opportunità di mercato.

Con Cte Compass, la Casa delle tecnologie emergenti rafforza il proprio ruolo di Hub strategico e spazio di connessione tra innovatori, competenze e opportunità, contribuendo alla costruzione di un ecosistema dinamico, inclusivo e sostenibile.

Secondo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Roma prosegue con successo sulla strada dell’innovazione e della valorizzazione dei talenti, restando al fianco di chi cerca supporto per idee e progetti coraggiosi. Lo facciamo con la Casa delle Tecnologie Emergenti, come attraverso la realizzazione di progetti innovativi e ambiziosi che abbracciano dalla digitalizzazione della Pa e l’uso dell’intelligenza artificiale alla nuova rete 5G, dalla gestione della mobilità alla cura del decoro urbano, fino alla gestione del patrimonio immobiliare. Le scelte di questa Amministrazione trovano continui riconoscimenti a livello nazionale e internazionale e sono alla base di una crescita impetuosa della città in termini di nuove grandi infrastrutture materiali e immateriali e di capacità di attrarre investimenti da tutto il mondo. Roma rappresenta ormai un riferimento, un vero ecosistema dell’innovazione e delle competenze”.