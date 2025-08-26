Innovazione, a settembre un summit per accompagnare le Pmi verso il futuro

Nel 2025 l’innovazione resta decisiva per la competitività delle imprese italiane. Secondo il Future of Jobs Report del World Economic Forum, metà della forza lavoro globale dovrà acquisire nuove competenze entro l’anno. In Italia, però, il panorama è a due velocità: alcune imprese crescono investendo in tecnologie e nuovi modelli organizzativi, mentre molte restano legate a pratiche tradizionali, rallentando la trasformazione.

Per colmare questo divario nasce il PMI Innovation Business Summit, organizzato da 0-10x e in programma il 12 settembre 2025 in formato digitale. L’evento, dedicato alle piccole e medie imprese, mira a rendere l’innovazione accessibile e concreta attraverso sessioni pratiche e laboratori tematici su trend futuri, sperimentazione rapida, AI applicata a budgeting e automazione, design di nuovi prodotti e strumenti operativi per innovare.

Tra gli speaker: Massimo Temporelli (TheFabLab) e Marco Ogliengo (Jet HR).

“Non servono formule astratte: per molte PMI innovare significa fare scelte concrete con risorse limitate”, sottolinea Marco D’Amico, co-founder di 0-10x.

L’evento inizierà con un intervento dedicato ai tre pilastri dell’innovazione: leadership, tecnologia ed esecuzione, con un taglio pensato per piccole e medie imprese italiane. Seguiranno sei laboratori tematici, ciascuno della durata di un’ora, dedicati ad ambiti specifici: analisi strategica di trend e contesti futuri, sperimentazione rapida di nuovi prodotti e servizi da lanciare sul mercato, budgeting supportato dall’Intelligenza Artificiale, automazione dei processi aziendali grazie ad Agenti IA, ideazione e progettazione di nuovi prodotti o servizi con l’IA e infine la condivisione di un “kit” di strumenti utili per fare innovazione nelle Pmi.

Il Summit, rivolto a imprenditori e decisori aziendali, è promosso con il supporto di Jet HR, Scaling Tales, The Fab Lab, Beneggi e Associati e del partner strategico Sellalab, la piattaforma di innovazione del Gruppo Sella.