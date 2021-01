Innovazione, addio agli scontrini cartacei: arrivano le ricevute digitali certificate

Qonto, l’istituto di pagamento che risponde alle esigenze di Pmi e professionisti, lancia – per primo in Italia – la certificazione con valore probatorio che assegna alle ricevute digitalizzate lo stesso valore legale di quelle cartacee. Il nuovo servizio prevede la certificazione e l’archiviazione dei giustificativi di spesa, caricati sull’app e allegati digitalmente alle transazioni, e offre così l’opportunità unica di eliminare definitivamente gli scontrini cartacei, liberando dall’obbligo di raccogliere e conservare centinaia di ricevute. Il tutto nel pieno rispetto della normativa fiscale vigente: tramite una firma elettronica e un timbro digitale generati automaticamente, insieme a data e ora esatta della certificazione, Qonto rilascia la certificazione probatoria per ogni copia digitale della ricevuta conforme all’originale. Questa viene poi memorizzata e conservata senza limiti temporali e in modo sicuro, in conformità con il regolamento europeo eIDAS. Qonto è il primo servizio di banking in Italia ad offrire la certificazione con valore probatorio per i giustificativi di spesa digitalizzati. Una funzionalità che non si limita solo a semplificare la gestione delle note spese aziendali, ma che eliminandole, ottimizza ulteriormente le tempistiche amministrative e contabili delle imprese.