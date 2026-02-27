Innovazione, al via “INNOspace Masters”: sfida per aziende, startup e Università

È stata lanciata l’edizione 2026 di INNOspace Masters, competizione internazionale dedicata all’innovazione spaziale e al trasferimento tecnologico tra settori industriali. Il tema generale dell’edizione 2026 è “Engage on Earth, Unite in Space – Exploring Next Level Cross-Sector Innovations”, con l’obiettivo di favorire innovazioni intersettoriali di nuova generazione. All’interno di questo quadro, la competizione propone sei diverse challenge tematiche, offrendo ai partecipanti più percorsi di candidatura.

L’iniziativa mette a disposizione sei challenge tematiche: German Space Agency at DLR Challenge; ESA BIC Challenge; ESA Business Applications Challenge; Airbus Challenge; Mercedes-Benz car2space Challenge; OHB Challenge.

Il bando promuove idee orientate al trasferimento di tecnologie e competenze tra ambiti differenti. In particolare, sostiene soluzioni capaci di portare innovazioni da altri settori verso l’industria spaziale, oppure di valorizzare tecnologie sviluppate nello spazio in contesti non spaziali.

Oltre al riconoscimento internazionale, i vincitori intraprenderanno un percorso personalizzato per trasformare l’idea in un progetto concreto o in un’iniziativa imprenditoriale. Tra i principali benefici figurano l’accesso diretto a capitali e finanziamenti, il supporto di esperti in ricerca e mercato, la possibilità di co-innovare con leader industriali globali e l’ingresso in reti qualificate di ricerca e industria.

La competizione è aperta ad aziende di ogni dimensione, start-up, università, centri di ricerca e singoli innovatori provenienti da tutto il mondo. E’ possibile partecipare al bando fino al 25 marzo 2026.