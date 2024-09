Innovazione, al via la maratona DigithON: focus sull’Intelligenza Artificiale

Al via a Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) DigithON 2024: fino al 7 settembre tre giorni non-stop dedicati al mondo del digitale con la competition tra le startup più innovative selezionate per la maratona, confronto con le aziende, formazione e approfondimenti con nomi di primo piano delle istituzioni e delle imprese, con particolare attenzione al tema dell’Intelligenza Artificiale. Arrivata all’edizione numero 9, la maratona digitale più partecipata d’Italia è stata negli anni un volano per i migliori progetti digitali, una riuscita certificata anche dal mercato degli investitori: 200 milioni di euro i finanziamenti raccolti da alcune delle startup di maggior successo che hanno presentato il loro progetto alle Vecchie Segherie. Nel corso della manifestazione, sul palco insieme all’ideatore e fondatore Francesco Boccia e al presidente di DigithON Letizia D’Amato si alterneranno: il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’europarlamentare e presidente della commissione Ambiente Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza Regioni Michele Emiliano, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il presidente di Confindustria Bari e Bat Sergio Fontana, il duo musicale dei Coma_Cose, la mezzofondista Gaia Sabbatini, il fisico, professore e influencer Vincenzo Schettini de “La fisica che ci piace”, Ida Di Filippo, volto del programma TV Casa a Prima Vista, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, la giornalista e conduttrice Myrta Merlino, le giornaliste del Tg1 Valentina Bisti e Barbara Carfagna, la conduttrice Rai Nunzia De Girolamo, il giornalista Rai Andrea Vianello, la firma de Il Giornale Paolo Giordano, Enzo Magistà, direttore del Gruppo Norba. Le porte delle Vecchie Segherie Mastrototaro si apriranno oggi alle 10 per la gara tra le startup, accogliendo centinaia di inventors finalisti giunti da tutta Italia, selezionati tra gli oltre 300 progetti pervenuti quest’anno alla call for ideas. Il 7 settembre la proclamazione dei vincitori: il primo classificato, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, riceverà un assegno di 10mila euro offerto da Confindustria Bari e BAT.