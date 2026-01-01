Innovazione, arriva “Alex Occhiaperti”: l’avatar che combatte le truffe agli anziani

Un avatar creato con l’intelligenza artificiale per sensibilizzare, formare e informare sul fenomeno delle truffe, soprattutto quelle che colpiscono gli anziani. A Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano, arriva un nuovo “cittadino digitale”, nato per aiutare la comunità a riconoscere i raggiri e a difendersi. Si chiama Alex Occhiaperti ed è il volto virtuale della campagna “Occhio, è una truffa”, il progetto di prevenzione e sensibilizzazione voluto dal sindaco, Vincenzo D’Ercole, contro un fenomeno in costante crescita. Un’iniziativa, spiegano dal Comune, che “unisce tecnologia, educazione civica e comunicazione moderna, parlando un linguaggio semplice e diretto, pensato per essere compreso da tutti”.

“In Italia, solo nell’ultimo anno – sottolinea D’Ercole – oltre 240 mila persone over 65 sono state vittime di truffe, con un aumento del 15%. Le tecniche sono sempre più sofisticate e oggi arrivano persino a sfruttare l’Ai per clonare la voce dei familiari. Per questo abbiamo scelto di usare l’innovazione per difendere le persone, non per colpirle”. La campagna prenderà il via da gennaio: ogni mercoledì mattina, per due mesi, saranno pubblicati sui canali social e sul sito istituzionale del Comune brevi video di circa due minuti. Otto puntate, otto diverse tipologie di truffa – da quelle telefoniche a quelle romantiche, fino a quelle porta a porta – raccontate da Alex Occhiaperti con un linguaggio familiare e con consigli pratici su come riconoscerle e come reagire. “Con me, occhi aperti e cervello sempre acceso”, dice Alex nel video di presentazione. “L’obiettivo è semplice – spiega il sindaco – proteggere le persone che amiamo. Chiediamo a tutti di aiutarci a diffondere questi contenuti, condividendoli con genitori, nonni e familiari. La sicurezza è una responsabilità collettiva e da oggi, a Castiglione Messer Raimondo, contro i raggiri – conclude D’Ercole – c’è un alleato in più: Alex Occhiaperti”.