Innovazione, Artigianato e design: caccia agli esperti in soluzioni green

Unire soluzioni tecnologiche a proposte green, per puntare a innovazioni che si integrino con la tradizione in un’area, quella che comprende la zona vesuviana, la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, dove è necessario valorizzare delle risorse legate alle tradizioni dell’artigianato, del design, della moda e dell’architettura. Su queste basi si poggia il progetto Eco Identity, promosso da Stecca e Medaarch, in un raggruppamento temporaneo di imprese che coinvolge anche Cna Salerno e Confcommercio Campania: l’iniziativa è aperta proprio agli operatori dei settori Mada (moda, artigianato, design e architettura) e punta a un percorso formativo all’interno del programma finanziato con i fondi del Pnrr “Tocc” (transizione digitale organismi culturali e creativi capacity building). Obiettivo del progetto, denominato “Eco Identity: un nuovo paradigma per la produzione di artigianato, design, moda e architettura”, come spiegano Giuliana Esposito e Amleto Picerno Cerato, rispettivamente Ceo di Stecca e Medaarch, è “rispondere alle sfide della standardizzazione nella produzione delle filiere Mada, incrementare le competenze degli operatori per posizionare nuovi prodotti sui mercati internazionali e garantire che i prodotti siano ecocompatibili e sostenibili a lungo termine”. I partecipanti, in particolare, riscopriranno le identità e le tradizioni locali, integrandole nella creazione di nuovi prodotti e servizi che uniscano innovazione e sostenibilità. Questo approccio offrirà un’alternativa vantaggiosa alla produzione globalizzata, spingendo verso una cultura digitale e sostenibile. “Eco Identity – sottolineano ancora i promotori dell’iniziativa – formerà figure capaci di operare sul territorio, integrando design innovativo, nuove tecnologie e sensibilità ecologica, valorizzando le tradizioni locali e posizionando nuovi prodotti sui mercati internazionali”. Il bando prevede la partecipazione di un massimo di 25 soggetti. Per maggiori informazioni e per conoscere i criteri per presentare le candidature, basta leggere il bando al link https://stecca.org/hub/bando- per-la-partecipazione-al- progetto-eco-identity/.